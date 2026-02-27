Borusan Boru 2025'te net kâr kaydetti, satış tonajı ve geliri yukarı yönlü

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2024 yılında 227,69 milyon TL net zarar kaydeden şirket 2025 yılında 1,27 milyar TL (28,90 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu yılda Borusan Boru’nun satış gelirleri yıllık %6,3 artışla 71,45 milyar TL (1,63 milyar $) seviyesine yükseldi.

Şirketin açıklamasına göre satış hacmi, önceki yıl kaydedilen 1,17 milyon mt’a kıyasla %12,1 artışla 1,31 milyon mt oldu. Toplam satış gelirlerinin %15’ini yurt içi çelik boru satışları, %85’ini ise ihracat oluşturdu.

Borusan Boru’ya göre 2025 yılında küresel çelik boru sektörü, ticaret politikalarındaki değişimler, bölgesel talep dalgalanmaları ve artan maliyet baskılarıyla şekillenen zorlu bir dönemden geçti. ABD’deki vergi uygulamalarına ilişkin gelişmeler ve enerji altyapı yatırımlarındaki ivme görece destekleyici olurken, Avrupa’daki zayıf talep ve Türkiye’de yükselen üretim maliyetleri sektör üzerinde baskı yarattı.

Borusan Boru bu ortamın çevik, disiplinli ve stratejik yönetimi daha da kritik hale getirdiğini vurguladı. Şirket, coğrafi çeşitlilik ve küresel üretim ağı sayesinde değişen koşullara hızlı uyum sağladığını, proje odaklı iş modelinin ise dayanıklılığını güçlendirdiğini belirtti.

Şirket ayrıca yoğun maliyet baskıları ortamında kârlılığı desteklemek amacıyla operasyonel verimlilik, kapasite kullanımı ve üretim planlaması optimizasyonuna odaklandığına ve ABD’de imzalanan uzun vadeli projelerin önümüzdeki dönem için pozitif görünürlüğü artırdığına dikkat çekti.

2026 yılında satış hacminin özellikle Altyapı ve Proje segmentinde imzalanan kontratların katkısıyla 1,15-1,25 milyon mt aralığında gerçekleşmesi, gelirlerin ise 2,1-2,3 milyar $ seviyesine ulaşması öngörülüyor. Operasyonel verimlilik çalışmalarının devam etmesi ve ürün portföyünde katma değeri yüksek ürünlerin payının artmasıyla Borusan Boru, AVFÖK marjının %8-10 aralığına yükselmesini bekliyor.