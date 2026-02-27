 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Borusan Boru...

Borusan Boru 2025'te net kâr kaydetti, satış tonajı ve geliri yukarı yönlü

Cuma, 27 Şubat 2026 14:38:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2024 yılında 227,69 milyon TL net zarar kaydeden şirket 2025 yılında 1,27 milyar TL (28,90 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu yılda Borusan Boru’nun satış gelirleri yıllık %6,3 artışla 71,45 milyar TL (1,63 milyar $) seviyesine yükseldi.

Şirketin açıklamasına göre satış hacmi, önceki yıl kaydedilen 1,17 milyon mt’a kıyasla %12,1 artışla 1,31 milyon mt oldu. Toplam satış gelirlerinin %15’ini yurt içi çelik boru satışları, %85’ini ise ihracat oluşturdu.

Borusan Boru’ya göre 2025 yılında küresel çelik boru sektörü, ticaret politikalarındaki değişimler, bölgesel talep dalgalanmaları ve artan maliyet baskılarıyla şekillenen zorlu bir dönemden geçti. ABD’deki vergi uygulamalarına ilişkin gelişmeler ve enerji altyapı yatırımlarındaki ivme görece destekleyici olurken, Avrupa’daki zayıf talep ve Türkiye’de yükselen üretim maliyetleri sektör üzerinde baskı yarattı.

Borusan Boru bu ortamın çevik, disiplinli ve stratejik yönetimi daha da kritik hale getirdiğini vurguladı. Şirket, coğrafi çeşitlilik ve küresel üretim ağı sayesinde değişen koşullara hızlı uyum sağladığını, proje odaklı iş modelinin ise dayanıklılığını güçlendirdiğini belirtti.

Şirket ayrıca yoğun maliyet baskıları ortamında kârlılığı desteklemek amacıyla operasyonel verimlilik, kapasite kullanımı ve üretim planlaması optimizasyonuna odaklandığına ve ABD’de imzalanan uzun vadeli projelerin önümüzdeki dönem için pozitif görünürlüğü artırdığına dikkat çekti.

2026 yılında satış hacminin özellikle Altyapı ve Proje segmentinde imzalanan kontratların katkısıyla 1,15-1,25 milyon mt aralığında gerçekleşmesi, gelirlerin ise 2,1-2,3 milyar $ seviyesine ulaşması öngörülüyor. Operasyonel verimlilik çalışmalarının devam etmesi ve ürün portföyünde katma değeri yüksek ürünlerin payının artmasıyla Borusan Boru, AVFÖK marjının %8-10 aralığına yükselmesini bekliyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Borusan Boru 

Benzer Haber ve Analizler

Borusan Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını artırdı, beklentiler yukarı yönlü

10 Kas | Çelik Haberler

Borusan Boru’nun net kârı 2025’in ilk yarısında düştü, enflasyon baskısının devam etmesi bekleniyor

18 Ağu | Çelik Haberler

Borusan Boru ilk çeyrekte net zarar ve hasılat düşüşü bildirdi

09 May | Çelik Haberler

Borusan Boru 2024’te zarar kaydetti, ihracatın payı 3,5 puan yükseldi

24 Şub | Çelik Haberler

Borusan Boru’nun mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde beklentilerin altında kaldı

12 Kas | Çelik Haberler

Borusan Boru’nun net kârı ilk yarıda düşerken satış geliri yükseldi

12 Ağu | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann’ın satış geliri Ocak-Eylül döneminde %73,4 arttı

06 Kas | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann’ın net kârı ve satış geliri ilk yarıda arttı

10 Ağu | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann’ın net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte yükseldi

11 May | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann’ın net kârı 2022’de rekor seviyeye yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 219,1 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 8 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  10,2 - 660 mm
Et Kalınlığı:  1,6 - 14,2 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru
Dış Çap:  21,3 - 273 mm
Et Kalınlığı:  2,65 - 5 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis