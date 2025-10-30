Çemtaş 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kâra dönerken, satış geliri düştü

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 25,19 milyon TL net zarara kıyasla 24,25 milyon TL net kâr açıklarken, satış geliri yıllık %18,8 düşüşle 4,71 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Çemtaş’ın faaliyet kârı, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 744,19 milyon TL’ye kıyasla 446 milyon TL seviyesine geriledi.

Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %3,5 artışla 119.871 mt ve nihai mamul üretimi yıllık %2,7 artışla 109.069 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan aynı dönemde Çemtaş’ın iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %13,2 azalarak 65.437 mt seviyesine gerilerken, ihracat satışları ise yıllık %23,1 artışla 38.094 mt seviyesinde yer aldı.