Erciyas Çelik Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydetti

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 42,25 milyon TL net kâra kıyasla 78,12 milyon TL net zarar elde ederken, satış geliri yıllık %6,8 artışla 5,55 milyar TL seviyesine yükseldi. Öte yandan Erciyas’ın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 494,48 milyon TL’ye kıyasla 467,71 milyon TL seviyesinde yer almaya başladı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin gelirlerinin %71’i yurtdışı satışlardan elde edilirken, sektörel bazda gelirlerin %81’inin çelik boru, %8’inin enerji, %11’inin vagon grubundan geldiği bildirildi.

Buna ek olarak 2025 yılı itibarıyla büyük çaplı Hyperloop boru üretimine yönelik yeni proje çalışmaları devam ediyor.