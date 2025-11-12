İDÇ’nin net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde azalırken, satış geliri arttı

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde İDÇ’nin net zararı, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,50 milyar TL seviyesine kıyasla 621,70 milyon TL seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %7,5 artışla 45,98 milyar TL seviyesinde yer aldı. Ayrıca İDÇ, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 3,93 milyar TL faaliyet zararına kıyasla 393,30 milyon TL faaliyet kârı bildirdi.

Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %19 artarak 1,63 milyon mt seviyesine çıkarken, inşaat demiri üretimi ise yıllık %8 artışla 786.408 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte söz konusu İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %7 artışla 301.212 mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket yıllık %7 artışla 229.804 mt çelik profil üretimi gerçekleştirdi.

Yılın ilk dokuz ayında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %6 artışla 1,28 milyon mt ve ihracat satışları yıllık %103 artışla 439.763 mt seviyelerinde kaydedildi.