 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çemtaş'ın...

Çemtaş'ın net zararı 2025 yılında artarken, satış geliri düştü

Salı, 24 Şubat 2026 15:01:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), 2025 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda Çemtaş’ın net zararı, 2024 yılında kaydedilen 39,04 milyon TL seviyesine kıyasla 115,96 milyon TL seviyesine çıkarken, satış geliri yıllık %17 düşerek 6,27 milyar TL seviyesinde yer aldı. Öte yandan şirketin faaliyet kârı, bir önceki yıl kaydedilen 754,67 TL’ye kıyasla 666,82 milyon TL seviyesine geriledi.

Bununla birlikte 2025 yılında Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %1,1 düşüşle 148.476 mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %0,9 artışla 136.109 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı yılda şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %10,7 düşüşle 85.067 mt ve ihracat satışları yıllık %13,7 artışla 48.069 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Çemtaş 

Benzer Haber ve Analizler

Çemtaş’ın net kârı ve satış geliri 2025’in ilk yarısında azalırken, ihracat satışları arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri ve kütük fiyatları tatilin ardından sınırlı miktarda gevşedi

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’da yerel uzun mamul ve kütük fiyatları büyük ölçüde yatay, ihracat durgun

20 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük olumsuz görünümün baskısı altında, yerel fiyatlar geriliyor

18 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye kütük piyasası zayıf, bağlantılar indirimli fiyatlardan yapıldı

17 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint Jairaj Group, MIDA QLP üretim hedeflerinin üzerine çıktı

17 Şub | Çelik Haberler

Küresel kütük piyasasına bakış: Başlıca pazarlarda beklentiler zayıflarken, Çinli satıcılar tatili öncesi fiyatlarını ...

12 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye kütük piyasası bekle-gör modunda, nadir bağlantı duyuluyor

11 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük teklifleri yükseldi, satışların odağı toparlanan iç piyasaya kaydı

11 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük fiyatları yuanın güçlü seyrine rağmen yatay, görünüm zayıf

10 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis