Çemtaş'ın net zararı 2025 yılında artarken, satış geliri düştü

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), 2025 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda Çemtaş’ın net zararı, 2024 yılında kaydedilen 39,04 milyon TL seviyesine kıyasla 115,96 milyon TL seviyesine çıkarken, satış geliri yıllık %17 düşerek 6,27 milyar TL seviyesinde yer aldı. Öte yandan şirketin faaliyet kârı, bir önceki yıl kaydedilen 754,67 TL’ye kıyasla 666,82 milyon TL seviyesine geriledi.

Bununla birlikte 2025 yılında Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %1,1 düşüşle 148.476 mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %0,9 artışla 136.109 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı yılda şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %10,7 düşüşle 85.067 mt ve ihracat satışları yıllık %13,7 artışla 48.069 mt seviyelerinde yer aldı.