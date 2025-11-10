 |  Giriş 
Kardemir’in net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde azaldı

Pazartesi, 10 Kasım 2025 14:21:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,95 milyar TL’ye kıyasla 955,08 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %11,8 düşüşle 48,19 milyar TL seviyesinde yer aldı. Ayrıca Kardemir’in faaliyet kârı, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 1,38 milyar TL faaliyet zararına kıyasla 119,61 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda yatay seyrederek 1,87 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %1,1 düşüşle 1,71 milyon mt seviyelerine çıktı. Bununla birlikte satış hacmi yıllık %9,6 artışla 1,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.


