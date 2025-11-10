 |  Giriş 
Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde sertçe arttı

Pazartesi, 10 Kasım 2025 13:57:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 200,26 milyon TL’ye kıyasla 677,19 milyon TL seviyesine çıkarken, satış geliri yıllık %0,5 artışla 1,49 milyar TL seviyesinde yer aldı. Ayrıca Çelik Halat’ın faaliyet zararı, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 263,35 milyon TL seviyesine kıyasla 208,23 milyon TL seviyesine geriledi.

Ocak-Eylül döneminde şirketin çelik halat satışlarından elde ettiği brüt gelir yıllık %121 artışla 779,31 milyon TL, galvanizli tel satışlarından elde ettiği brüt gelir yıllık %1 düşüşle 157,63 milyon TL ve yaylık tel satışlarından elde ettiği brüt gelir yıllık %3 düşüşle 300,04 milyon TL seviyelerinde kaydedildi.


