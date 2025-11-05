Kocaer Çelik 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını artırdı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 8,20 milyon TL’ye kıyasla 450,50 milyon TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı yıllık %14,9 artışla 1,75 milyar TL oldu. Ayrıca Kocaer Çelik ’in satış geliri de yıllık %1,03 düşüşle 17,25 milyar TL seviyesine indi.

Öte yandan ilk dokuz ayında şirketin AVFÖK’ü yıllık %0,5 düşüşle 2,18 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde Kocaer’in satışları yıllık %22,9 artarak 502.372 mt seviyesinde yer alırken, katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen %40,4’ten %44’e yükseldi.

Kocaer Çelik küresel demir-çelik pazarlarındaki arz-talep koşullarındaki zayıflık devam ederken, özellikle yılın ikinci yarısında vergi artışları ve kota kısıtlamalarıyla korumacı ticaret önlemlerinin belirgin biçimde arttığı bir dönem yaşandığını ancak bu zorlu dış koşullara rağmen Kocaer Çelik’in güçlü ihracat performansı üçüncü çeyrekte de ivmesini koruduğunu ifade etti.