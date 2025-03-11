Yükselen Çelik 2024’te net zarar kaydetti, satış geliri düştü

Yükselen Çelik, 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, 2023 yılında kaydedilen 213,02 milyon TL net zarara kıyasla 388,26 milyon TL net zarar bildirirken, faaliyet kârı yıllık %47,8 düşüşle 124,08 milyon TL seviyesine geriledi. Aynı dönemde Yükselen Çelik’in satış geliri yıllık %23,8 düşüşle 1,55 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre şirketin borçları 2024 yılının son altı ayında azaldı ve bu yıl da borçların azaltılması planlanıyor. Yükselen Çelik, küresel çelik fiyatları neredeyse dibi gördüğünden bu yıl hammadde alımlarını düşük fiyattan yapmasıyla brüt kârında artış kaydetmeyi bekliyor.