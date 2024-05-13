﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Yükselen Çelik 2023 yılında net zarar kaydetti

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 12:27:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yükselen Çelik, 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, 2022 yılında kaydedilen 52,1 milyon TL net kâra kıyasla 147,5 milyon TL net zarar açıklarken faaliyet kârı yıllık %80,1 düşüşle 164,62 milyon TL seviyesine geriledi. Aynı dönemde Yükselen Çelik’in satış geliri yıllık %51 düşüşle 1,41 milyar TL ve AVFÖK’ü de yıllık %72,8 düşüşle 218,4 milyon TL seviyelerinde kaydedildi.

Yapılan açıklamada şirket, 2023 yılında artan enflasyonun ve enerji fiyatlarının maliyetlerinde yükselişe yol açtığını ve sattığı ürünlere olan talebin, alıcıların krediye erişimde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle azaldığını belirtti. Bununla birlikte ihracat piyasalarında istenen yatırımların ve büyümenin gerçekleşmemesi sonucu satış tonajlarının düştüğünü ve stok maliyetlerinin yükseldiğini aktardı. Yine de Yükselen Çelik, bu yıl satış gelirinin önemli ölçüde artmasını öngördüğünü paylaştı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Borusan Boru’nun net kârı birinci çeyrekte düşerken satış geliri arttı

09 May | Çelik Haberler

İDÇ’nin net kârı ve satış geliri 2023 yılında düşüş gösterdi

07 May | Çelik Haberler

Kardemir’in net kârı 2023 yılında artarken satış geliri azaldı

03 May | Çelik Haberler

Kocaer Çelik’in net kârı ve satış tonajı 2023’te yükseldi

21 Mar | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri 2023’te %134,8 arttı

13 Mar | Çelik Haberler

Çemtaş’ın net kârı ve satış geliri 2023 yılında düşüş gösterdi

08 Mar | Çelik Haberler

Borusan Boru 2023 yılında rekor net kâr elde etti

06 Mar | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve üretimi 2023’te düştü

26 Şub | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış geliri Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 2,6 kat arttı

10 Kas | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii ilk yarıda net zarar kaydetti

09 Kas | Çelik Haberler