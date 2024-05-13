Yükselen Çelik 2023 yılında net zarar kaydetti

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 12:27:37 (GMT+3) | İstanbul

Yükselen Çelik, 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, 2022 yılında kaydedilen 52,1 milyon TL net kâra kıyasla 147,5 milyon TL net zarar açıklarken faaliyet kârı yıllık %80,1 düşüşle 164,62 milyon TL seviyesine geriledi. Aynı dönemde Yükselen Çelik’in satış geliri yıllık %51 düşüşle 1,41 milyar TL ve AVFÖK’ü de yıllık %72,8 düşüşle 218,4 milyon TL seviyelerinde kaydedildi.

Yapılan açıklamada şirket, 2023 yılında artan enflasyonun ve enerji fiyatlarının maliyetlerinde yükselişe yol açtığını ve sattığı ürünlere olan talebin, alıcıların krediye erişimde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle azaldığını belirtti. Bununla birlikte ihracat piyasalarında istenen yatırımların ve büyümenin gerçekleşmemesi sonucu satış tonajlarının düştüğünü ve stok maliyetlerinin yükseldiğini aktardı. Yine de Yükselen Çelik, bu yıl satış gelirinin önemli ölçüde artmasını öngördüğünü paylaştı.