Yeşil çelik projelerindeki gecikmeler küresel karbonsuzlaşma hedeflerini tehdit ediyor

Reuters’ın haberine göre çelik sektörü birlikleri, yeşil çelik projelerinde yaşanan gecikmelerdeki artışın ve yetersiz kamu desteğinin küresel çelik sektörünün karbonsuzlaşma çabalarını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Singapur’da düzenlenen bir sektör toplantısında konuşan Dünya Çelik Birliği (worldsteel) temsilcileri, dünya genelinde planlanan yeşil çelik projelerinin yaklaşık yarısının halihazırda ertelendiğini belirtti. Hükümetlerin bugüne kadar çelik sektörünün karbonsuzlaşması için yalnızca yaklaşık 20 milyar $ kaynak sağladığını ve bu seviyenin, küresel çelik sektörünün dönüşümü için gerekli olduğu tahmin edilen 1,5 trilyon $’ın oldukça altında olduğunu söyledi.

Finansman ve talep sorunları devam ediyor

Sektör yöneticileri, emisyon azaltım çalışmalarının beklenenden daha yavaş ilerlediğini ve hükümetlerin daha fazla destek sağlamaması veya müşterilerin düşük emisyonlu çelik ürünleri için daha yüksek fiyatları ödemek istememesi durumunda bu çalışmaların engellerle karşılaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

Worldsteel, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %7-9’unun çelik üretiminden kaynaklandığını ve bu nedenle sektörün karbonsuzlaşmasının iklim hedefleri açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Worldsteel Genel Sekreter Yardımcısı Shaoliang Zhong, mevcut proje portföyünün 2030 sonuna kadar yıllık yaklaşık 70 milyon mt yeşil çelik üretimi gerçekleştirmesinin beklendiğini ve bu seviyenin yaklaşık 2 milyar mt seviyesindeki küresel çelik üretiminin oldukça küçük bir bölümüne karşılık geldiğini ifade etti. Finansman zorlukları, zayıf talep ve yeşil hidrojen arzındaki yetersizliklerin, dünya genelinde planlanan yeşil çelik kapasitesinin yaklaşık yarısını etkileyen gecikmelerin temel nedenlerini oluşturduğunu aktardı. Yeşil hidrojenin, demir üretim süreçlerinde metalurjik kömürün yerini alması beklenen temel teknolojilerden biri olarak görüldüğünü söyleyen Zhong ayrıca sektörün taahhütlerine rağmen çelik üretimindeki emisyon yoğunluğunun son 10 yılda büyük ölçüde değişmeden kaldığını vurguladı.

Geleneksel çelik üretim rotalarına yatırımlar sürüyor

Toplantı katılımcıları, birçok müşterinin daha temiz çelik ürünlerinin getirdiği ilave maliyetleri üstlenmek istemediğine dikkat çekti. Buna karşın Hindistan ve Güneydoğu Asya’da geleneksel yüksek fırın bazlı çelik üretimine yönelik yatırımların artmaya devam ettiğini kaydetti. Toplantıda paylaşılan OECD tahminlerine göre 2024-2026 döneminde Hindistan ve Güneydoğu Asya’da planlanan yeni yüksek fırın kapasitesi, küresel ölçekte planlanan tüm yeşil çelik projelerinin toplam kapasitesine yaklaşık olarak eşit seviyede bulunuyor.

Malezya Demir ve Çelik Sanayi Federasyonu Başkan Yardımcısı Yeoh Choon Kwee, yeşil çelik üretiminin önemli olduğunu ancak üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliklerini de korumaları gerektiğini paylaştı. Karbonsuzlaşma girişimlerinin büyük ölçüde arz tarafına odaklandığını ve talep tarafını destekleyecek daha güçlü politikalara ihtiyaç duyulduğunu savundu. Hükümetlerin, büyük ölçekli altyapı projelerinde yeşil çelik kullanımını zorunlu hale getirerek talebi canlandırma ve düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerine yönelik yatırımları destekleme konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ekledi.