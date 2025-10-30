BIR Komitesi: Paslanmaz çelik sektöründe ticaret daha da kısıtlanabilir

27-28 Ekim 2025 tarihlerinde Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) tarafından Bangkok’ta düzenlenen Dünya Geri Dönüşüm Kongresi’nin son gününde yapılan Paslanmaz Çelik ve Özel Alaşımlar Komitesi toplantısında sektör liderleri, sektörün bölgeselleşme, ihracat sınırlamaları ve artan korumacılık nedeniyle daha kısıtlayıcı bir ticaret ortamına doğru gittiği uyarısında bulundu. Komite toplantısında küreselleşmeden bölgeselleşmeye geçiş, kısıtlamalar, vergiler ve değişen ticaret akışı gibi konular ele alındı.

Tayvan merkezli paslanmaz çelik hurdası işleme şirketi HSKU Raw Material Ltd.’nin CEO’su Vegas Yang’a göre Çin piyasası vergi gerilimleri nedeniyle zayıf seyrini sürdürürken, Hindistan paslanmaz çelik sektörü genel büyüme potansiyeline rağmen ABD’nin vergileriyle karşı karşıya kaldı. Buna karşılık ABD paslanmaz çelik piyasasının, %50 oranındaki ithalat vergisi ve istikrarlı iç talebin desteğiyle eritme kapasitesinin %80'in üzerine ulaşması sayesinde “sağlıklı” bir durumda olduğu bildirildi.

Avrupa karbon önlemlerine hazırlanıyor

Avrupa'da 2026 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), ithal edilen karbon yoğun ürünlere karbon maliyeti getirecek. Vegas Yang’a göre SKDM daha temiz üretimi teşvik ederek Avrupa'nın paslanmaz çelik ve hurda geri dönüşüm sektörlerine fayda sağlayabilir ancak bu geçiş bürokratik belirsizlikler de getirebilir.

Artan korumacılık küresel paslanmaz çelik ticaretini zorluyor

ABD merkezli ReMA Group’un Baş Ekonomisti Emily Sanchez, orta vadede ticari kısıtlamaların azalmayacağını düşünüyor. Politika yapıcılar tarafından geri dönüştürülmüş malzemeler ile birincil hammaddeler arasındaki farkın yeterince anlaşılmadığını vurgulayan Sanchez, yeni ihracat lisans sistemleri ve yerel ürün teşvik programlarının piyasayı bozabileceği uyarısında bulundu. Ticaret kısıtlamalarının misilleme önlemlerini tetikleme riski taşıdığını ve “kimseye fayda sağlamayan bozulmuş bir pazar” yaratabileceğini belirtti.

“Trump etkisi” ve paslanmaz çelik işleme görünümü

Singapur merkezli Cronimet'in Genel Müdürü Mahiar Patel, ABD Başkanı Trump'ın politikalarının paslanmaz çelik geri dönüşüm faaliyetlerinde üzerinde henüz tam bir etki yaratmadığını söyledi. Ancak ABD'den hurda ihracatının azalacağını ve teşvik programlarının iç piyasaya fayda sağlayacağını, bunun da yakın vadede Asyalı alıcılar için hurda arzını azaltacağını ifade etti.

Öte yandan Hindistan merkezli BigMint’in CEO'su Dhruv Goel, küreselleşmenin yerini bölgeselleşmeye bırakmasıyla hükümetin yerel paslanmaz çelik üretimini korumak için harekete geçtiğini söyledi. Yerel hurda üretiminin sınırlı olması nedeniyle Hint üreticilerin alternatif olarak nikel pik demire yöneldiğini ve Hindistan'ın en büyük paslanmaz üreticisi Jindal'ın, tedariki güvence altına almak için Endonezya'da bir nikel pik demir tesisine yatırım yaptığını belirtti.