 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > IEEFA:...

IEEFA: Jeopolitik gerilimler düşük emisyonlu demir tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor

Salı, 05 Mayıs 2026 11:31:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan son raporda Orta Doğu’nun, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisinin yaygın kullanımı sayesinde düşük emisyonlu demir üretiminde önemli bir merkez haline geldiği belirtildi. Ancak bölgede artan jeopolitik gerilimlerin küresel tedarik dinamiklerini yeniden şekillendirdiği ve ciddi belirsizlik yarattığı ifade edildi.

İran’daki çelik üretim tesislerinin önemli ölçüde zarar görmesinin ham çelik üretimini sınırlandırmasının ve küresel DRI-elektrik ark ocağı bazlı üretim kapasitesinin bir kısmının fiilen piyasadan çekilmesine yol açmasının beklendiği dile getirildi.

Hürmüz Boğazı krizi tedarik zincirlerinde aksamalara yol açıyor

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının, bölgedeki tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları ciddi ölçüde artırdığı aktarıldı. Artan navlun ve sigorta maliyetleri, sevkiyat aksaklıkları ve doğrudan indirgenmiş pelet arzındaki düşüşün çelik üreticilerini alternatif aramaya zorladığı paylaşıldı.

DRI arzının azalmasıyla birlikte çelik üreticilerinin üretime devam edebilmek için hurdaya yöneldiği ve bu durumun hem küresel hurda fiyatlarını yukarı çektiği hem de hammadde piyasalarındaki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Pelet tedarik zinciri üzerindeki baskı artıyor

Bahreyn ve Umman’daki üreticilerin, özellikle Brezilya’dan tedarik edilen konsantre demir cevherine erişimde zorluk yaşadığı belirtildi.

Sevkiyatların Asya pazarlarına yönlendirilmesi sebebiyle bölgedeki DRI tesislerine yönelik hammadde arzının daha da azaldığı dile getirildi.

Yarı mamul arzında düşüş

İran’ın büyük ölçüde piyasadan çekilmesinin yarı mamul arzını da etkilediğine dikkat çekildi. Küresel yarı mamul ticaretindeki payı yaklaşık %11 seviyesinde yer alan İran’ın yokluğunun arz sıkıntısına yol açtığı ifade edildi.

Artan jeopolitik riskler, yükselen enerji maliyetleri ve finansal belirsizliklerin düşük emisyonlu çelik projelerine yapılan yatırımları geciktirmesinin beklendiği kaydedildi. Suudi Arabistan’ın Ras Al-Khair bölgesinde Vale, Aramco, Baosteel ve Tosyalı gibi şirketlerin desteklediği projelerin risk altında olduğunun altı çizildi.

Alternatif tedarikçiler öne çıkıyor

Bu gelişmelerin, Avrupa ve Asya’daki çelik üreticilerini tedarik stratejilerini yeniden değerlendirmeye yönelttiği belirtildi. Brezilya güçlü demir cevheri rezervleri sayesinde avantajlı konumda bulunurken, Avustralya’nın da gelişmekte olan “yeşil demir” projeleriyle alternatif tedarikçi olarak öne çıktığı vurgulandı.

Son olarak büyük ölçekli projelerin devreye alınması zaman alsa da mevcut krizin tedarik zincirlerinde stratejik dönüşümü hızlandırdığı kaydedildi. Küresel düşük emisyonlu demir piyasasında artık maliyet ve emisyon performansının yanı sıra arz güvenliğinin de belirleyici bir faktör haline geldiği eklendi.


Etiketler: Dünya Çelik Üretimi Görüş Karbonsuzlaşma Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

SteelWatch: Küresel çelik üreticileri sıfıra yakın emisyonlu üretime geçişe hazır değil

02 Nis | Çelik Haberler

IREPAS tüccarlar komitesi: Koruma önlemleri yakın gelecekte de sürecek

30 Eyl | Çelik Haberler

IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Küresel ticaret koşulları belirsizlik nedeniyle “yıkıcı”

30 Eyl | Çelik Haberler

Türk inşaat demiri üreticileri güçlü hurdaya rağmen ihracat fiyatlarını hafifçe aşağı çekti

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye ithal hurda piyasası AB ve Baltık çıkışlı yeni bağlantılarla dengeye oturdu

06 May | Hurda ve Hammadde

Çin tatilden fiyat artışıyla dönerken, Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları hafifçe gevşedi

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

Mısır çıkışlı inşaat demiri ve filmaşin fiyatları hurdadaki yükseliş ve Suudi Arabistan’dan gelen güçlü taleple arttı

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Tatilin ardından vadeli fiyatlardaki artış ve maliyetin desteğiyle Çin çıkışlı kütük fiyatları belirgin şekilde yükseldi

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan’da ithal hurda fiyatları yükseldi ancak alımlar temkinli

06 May | Hurda ve Hammadde

Kanada ABD’nin vergi baskısına karşı çelik sektörüne 1,5 milyar $ destek sağlayacak

06 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis