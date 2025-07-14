BIR geri dönüşümün rolünü göstermek için emisyon bazlı yeşil çelik standartları oluşturulmasını istiyor

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) yayımladığı son raporunda emisyonları doğru bir şekilde ölçen ve çelik sektörünün karbonsuzlaşmasında geri dönüşümün rolünü tam olarak tanıyan bilime dayalı ve şeffaf yeşil çelik standartları oluşturulması çağrısında bulundu.

Emisyon bazlı kriterler olmadan yeşil çelik yanlış sınıflandırılabilir

BIR, özellikle değişken ölçek veya kıyaslama yöntemlerini kullanan mevcut yeşil çelik metodolojilerinin işlenmemiş hammaddelerden üretilen yüksek emisyonlu çeliği çevre dostu olarak yanlış sınıflandırabileceği ve elektrik ark ocağında üretilen düşük emisyonlu geri dönüştürülmüş çeliği göz ardı edebileceği konusunda uyardı. BIR Başkanı Susie Burrage, “Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak elektrik ark ocaklarında üretilen çelik, yüksek fırınlarda üretilen çeliğe kıyasla emisyonlarda %74’e varan düşüş sağlayabilir. Özel muamele değil, çevresel eylemlerin gerçek verilerle desteklendiği ve karbonsuzlaşmada geri dönüşümün rolünün tam olarak değer gördüğü eşit şartlar istiyoruz,” dedi.

BIR’in yeşil çelik sertifikasyonu için önerileri

Raporda etkin, kapsayıcı ve iklim hedefleriyle uyumlu bir yeşil çelik piyasasını desteklemek için gerekli beş temel ilkeye dikkat çekildi. BIR, yeşil çelik standartlarının gerçek ve ölçülebilir yaşam döngüsü emisyonlarına dayalı olması gerektiğini söyledi. Geri dönüştürülmüş çeliğe yönelik ticaret kısıtlamalarının kaldırılmasının önemini ve kamu alım politikalarının döngüsel çeliği ödüllendirmesinin şart olduğunu vurguladı. Ayrıca hurda toplama ve ayıklama faaliyetlerine yönelik altyapı yatırımı yapılması ve geri dönüşüm sektörünün tüm yeşil çelik politika hazırlama ve standart belirleme süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Küresel hurda ticareti karbonsuzlaşma açısından büyük önem taşıyor

BIR Genel Direktörü Arnaud Brunet, hurda ticaretine yönelik kısıtlamaların tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını, ihracatçı ülkelerde geri dönüşüm oranlarını düşürdüğünü ve çelik üretiminde düşük karbonlu teknolojilerin benimsenmesini yavaşlattığını vurguladı. Hurda ticaretinin, özellikle yerel hurda arzının yeterli olmadığı pazarlarda net sıfır hedeflerine bağlı üreticilere tedarik sağlamak için hayati önem taşıdığını belirtti.