SteelWatch: Küresel çelik üreticileri sıfıra yakın emisyonlu üretime geçişe hazır değil

Uluslararası sivil toplum kuruluşu SteelWatch tarafından yayımlanan yeni değerlendirme, iklim taahhütlerine rağmen önde gelen küresel çelik üreticilerinin sıfıra yakın emisyonlu üretime geçiş için yeterince hazır olmadığını ortaya koydu.

11 ülkeden 18 büyük ölçekli çelik üreticisinin incelendiği SteelWatch Kurumsal Skor Kartı kapsamında uzun vadeli hedefler ile mevcut uygulamalar arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

Düşük puanlar sınırlı ilerlemeye işaret ediyor

SteelWatch İdari Yöneticisi Caroline Ashley, hiçbir şirketin 100 üzerinden 50’nin üzerinde puan alamamasının, sektörün geçiş hazırlığında önemli eksiklikler olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Bu durumun, küresel iklim hedeflerine ulaşmak için gereken dönüşüm hızı ile çelik üreticileri tarafından atılan mevcut adımlar arasında fark olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Sektöre halen kömür bazlı üretim hâkim

Rapora göre sektörde halen en çok kömüre dayalı yüksek fırın bazlı üretim rotası tercih ediliyor ve bu rota toplam emisyonların yaklaşık %90’ını oluşturuyor. Karbonsuzlaşmaya yönelik artan baskılara rağmen düşük emisyonlu üretim teknolojilerine geçişin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Yeşil demir ve yenilenebilir enerji kullanımı yetersiz

Yeşil demir üretimi ve yenilenebilir enerji entegrasyonu alanındaki ilerlemeler oldukça sınırlı kalırken, bu kategoride şirketlerin ortalama puanının 25 üzerinden 1’in altında gerçekleştiği vurgulandı.

Raporda bazı erken aşama gelişmeler gözlemlendiği belirtilse de mevcut ilerleme hızının iklim hedeflerini karşılamak için yetersiz olduğu kaydedildi.

Önde gelen şirketler dahi erken aşamada

Değerlendirmede SSAB ve thyssenkrupp sırasıyla 46,2 ve 41,9 puanla en yüksek skorları elde etti. Bu şirketlerin yüksek fırın kapasitesini kademeli olarak azaltma ve yeşil demir üretimine yönelme planlarıyla öne çıkmasına rağmen uygulama süreçlerinin henüz erken aşamada olduğu dile getirildi.

Alt sıralardaki üreticiler kömüre bağımlı

Ancak Hyundai Steel, Nippon Steel ve HBIS gibi üreticilerin ise sıralamanın alt basamaklarında yer aldığı gözlendi. Söz konusu şirketlerin halen kömür bazlı üretime ciddi ölçüde bağımlı olduğu ve yenilenebilir enerji ile yeşil demir yatırımlarında sınırlı ilerleme kaydettiği ifade edildi.

Yatırımlar hedeflerle uyumlu değil

SteelWatch, birçok şirketin net sıfır emisyon hedefleri açıklamasına rağmen mevcut yatırım stratejilerinin bu hedeflerle uyumlu olmadığına dikkat çekti.

Yeni yüksek fırın yatırımlarının sınırlı olması ve doğrudan indirgenmiş demir kapasitesine yönelik bazı adımlar atılmasını olumlu gelişmeler olarak değerlendirse de somut ilerlemenin halen yetersiz olduğunun altını çizdi.

Hızlı şekilde karbonsuzlaşma ihtiyacı öne çıkıyor

Rapordaki bulgular, toplam karbon salımının yaklaşık %10’unu oluşturan çelik sektörünün küresel emisyonlarda kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

SteelWatch, hedefler ile uygulama arasındaki ciddi farkın kapatılması ve küresel iklim hedeflerine ulaşılması için düşük emisyonlu teknolojilere yapılan yatırımların hızlandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.