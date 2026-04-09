BIR: Hatalı yeşil çelik standartları küresel karbonsuzlaşma çalışmalarını baltalayabilir

Perşembe, 09 Nisan 2026 11:48:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), yeşil çeliği tanımlamak için kullanılan mevcut yaklaşımların küresel çelik sektöründe karbonsuzlaşma çalışmalarını zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Çelik üretiminin küresel emisyonların yaklaşık %8’ini ve sanayi kaynaklı emisyonların %30’unu oluşturduğu dikkate alındığında düşük emisyonlu çeliğin doğru şekilde sınıflandırılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kademeli ölçek yaklaşımına eleştiri

BIR, gerçek karbon yoğunluğunu ölçmek yerine emisyon eşiklerinin esnetilmesine dayanan “kademeli ölçek” metodolojilerine yönelik endişelerini dile getirdi.

Kuruluş, söz konusu yaklaşımın, çelik üretiminin çevresel performansını doğru yansıtmayan çifte standartlı bir sistem yaratma riski taşıdığına dikkat çekti.

Teşviklerin çarpıtılması riski

BIR, söz konusu metodolojilerin nispeten daha yüksek emisyon salımı yapan üreticilerin dahi ürünlerini yeşil çelik olarak sınıflandırabilmesine olanak tanıyabileceğini belirtti. Bu durumun özellikle karbon yoğunluğu daha yüksek üretim rotalarını avantajlı hale getirdiğini ancak geri dönüştürülmüş çelik kullanarak üretim yapan tesisleri dezavantajlı konuma ittiğini ifade etti.

Öte yandan bu yaklaşımın döngüsellik ve kaynak verimliliği ilkelerini zayıflatabileceğine dikkat çekti. Ayrıca geri dönüştürülmüş çeliğin sağladığı çevresel faydaları önemsizleştirerek emisyon azaltımındaki rolünü zayıflatabileceğini de dile getirdi.

Şeffaf ve karşılaştırılabilir standart çağrısı

BIR, güvenilir bir yeşil çelik çerçevesinin şeffaf ve doğrulanabilir karbon yoğunluğu verilerine dayanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca birincil ve ikincil çelik üretim yöntemleri arasında net bir ayrım yapılmasının önemine dikkat çekti. Tek tip bir yaklaşımın hem karbonsuzlaşma sürecini hem de döngüsel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğinin altını çizdi.

Kuruluş, politika yapıcıları ve sektör paydaşlarını bilimsel temelli ve şeffaf standartlar benimsemeye çağırarak yeşil çelik tanımlarında güvenin korunmasının uzun vadeli karbonsuzlaşma hedefleri açısından kritik olduğunu ekledi.


