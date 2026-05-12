GEM: Kömür bazlı çelik üretimine yapılan yatırımlar küresel karbonsuzlaşma hedeflerini tehdit ediyor

Global Energy Monitor’ün çelik sektörüne ilişkin yayımladığı rapora göre kömür bazlı çelik üretimine yönelik yatırımlar, küresel çelik sektörünün düşük emisyonlu üretim süreçlerine geçişini tehdit ediyor.

Raporda yüksek fırın projeleri ve yeniden astarlama çalışmalarına yapılan büyük ölçekli yatırımların, eski kömür bazlı çelik tesisleri için planlanan kapatma sürecinin önüne geçmeye devam ettiği belirtildi.

Kömür bazlı yüksek fırın kapasitesi artmayı sürdürüyor

GEM, dünya genelinde yıllık 319 milyon mt’luk kömür bazlı yüksek fırın projesinin ya duyurulduğunu ya da inşa aşamasında olduğunu ve bu rakamın geçen yıla kıyasla %5 artış gösterdiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra mevcut tesislerin operasyon ömrünü uzatmayı amaçlayan yeniden astarlama projelerine bağlı olarak yaklaşık 80 milyon mt’luk yüksek fırın kapasitesinin faaliyette kalacağını söyledi.

Açıklanan kapatma planlarının ise halen faaliyette olan 141 milyon mt’luk yüksek fırın kapasitesini kapsadığı belirtildi. Bu nedenle küresel yüksek fırın kapasitesinin 2035 yılına kadar 88 milyon mt’luk net artış kaydetmesinin beklendiği ve bu durumun, kömür yoğun çelik üretim teknolojilerinin hakimiyetinin devam ettiği anlamına geldiği kaydedildi.

Çelik sektörü emisyonların önemli bölümünü oluşturuyor

GEM, çelik sektöründeki emisyonların yaklaşık %88’inin kömür bazlı üretim rotalarından kaynaklandığını ifade etti. Bununla birlikte çelik sektörünün küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %11’ini oluşturduğunu aktarırken, sektörün küresel karbonsuzlaşma çalışmaları açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Düşük emisyonlu teknolojilerde ilerleme sınırlı kaldı

Raporda daha çevreci çelik üretim teknolojilerinin yaygınlaşmasının halen yavaş ilerlediğine dikkat çekildi. Elektrik ark ocağı bazlı üretimin küresel operasyonel kapasite içindeki payının son bir yılda yalnızca bir puan artarak %33’ten %34’e yükseldiği paylaşıldı.

Demir üretimine bakıldığında ise küresel kapasitenin yalnızca %10’unun kömür bazlı yüksek fırın yerine doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisini kullandığı belirtildi. Ayrıca küresel DRI kapasitesinin yalnızca %2’si veya yıllık yaklaşık 4 milyon mt’unun net sıfır hedefleriyle uyumlu şekilde temel indirgeyici madde olarak olarak yeşil hidrojen kullandığı ifade edildi.

Hindistan ve Çin yeni kömür bazlı kapasitede başı çekiyor

GEM Küresel Demir ve Çelik Takip Sistemi Proje Yöneticisi Astrid Grigsby-Schulte, çelik sektörünün karbonsuzlaşma görünümünün zayıf kalmaya devam ettiğini söyledi. Hindistan ve Çin’in birlikte küresel piyasada planlanan yeni kömür bazlı çelik üretim kapasitesinin %86’sını oluşturduğuna dikkat çekti.

Tek başına Hindistan’ın, planlanan küresel kömür bazlı yüksek fırın kapasitesinin %60’ından fazlasını temsil ettiğinin ve ülkede geliştirilmekte olan demir üretim projelerinin %93’ünün kömür yoğun teknolojilere dayandığının altını çizdi.

Öte yandan Çin’in ise yeni yüksek fırın kapasitesi geliştiren ikinci büyük ülke konumunda olduğu vurgulandı. GEM, Çin’de mevcut yüksek fırın kapasitesinin yaklaşık %94’ü için herhangi bir kapatma planı açıklanmadığını vurgulayarak küresel çelik sektöründeki uzun vadeli karbonsuzlaşma hızına ilişkin endişelerin sürdüğünü ekledi.