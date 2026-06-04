Yeni vergi hamlesi Brezilya’nın ABD’ye pik demir ihracatı için tehdit oluşturuyor

2025’in Kasım ayında ABD’nin çelik vergilerinden muaf tutulan ürünler listesine dahil edilen Brezilya pik demiri, ABD Ticaret Temsilciliğinin 1 Haziran tarihinde açıkladığı yeni listede yer almadı. Listeden çıkarılmasıyla birlikte Brezilya pik demiri ABD’de %25 ithalat vergisine tabi olacak.

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre Minas Gerais eyaleti 2025 yılında ABD’ye 1,01 milyar $ değerinde 2,47 milyon mt pik demir ihraç etti. 2026 yılının ilk dört ayında ise ihracat 258 milyon $ değerinde 644.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Minas Gerais Eyaleti Sanayi Federasyonu yaptığı açıklamada, %25’lik verginin yerel üreticiler için belirsizlik yarattığını, özellikle eyaletin başlıca pik demir ihracat merkezi olan Sete Lagoas’ta üretimin %85’inin ABD’ye sevk edildiğini belirtti.

Brezilyalı özel pik demir üreticileri ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Espírito Santo, kuzeyindeki Pará ve kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletlerinde de tesis işletiyor.

Yerel basına göre Brezilyalı yetkililer, pik demirin vergi muafiyetleri listesinden çıkarılmasını önlemek amacıyla ABD Ticaret Temsilciliği ile görüşmeler yürütüyor.