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Sindifer pik demirin ABD’nin vergilerinden muaf tutulmasını bekliyor

Perşembe, 16 Temmuz 2026 10:24:54 (GMT+3)   |  

Brezilya Pik Demir Üreticileri Birliği Sindifer’in başkanı Fausto Varela, ABD Ticaret Temsilciliğinin 301. Madde kapsamında uygulamayı planladığı %37,5 oranındaki ithalat vergisinden muaf tutulacak ürünler listesine Brezilya menşeli pik demirin de dahil edileceğine inanıyor.

Yerel basında yer alan açıklamasında Varela, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın söz konusu yüksek vergilerin uygulanmayacağı yönündeki son açıklamalarına rağmen vergi artışının kaçınılmaz göründüğünü ifade etti.

Analistler ise Lula da Silva’nın açıklamasını sorgulayarak Brezilya devlet başkanının kamuoyuna açıklanmamış bilgilere sahip olup olmadığını veya yalnızca temennisini dile getirip getirmediğini tartıştı.

Brezilya’nın pik demir ihracatının %83’ünden fazlası ABD’ye gerçekleştirilirken, Brezilya ABD’nin toplam pik demir ithalatının %60’ını karşılıyor.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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