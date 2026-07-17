ABD’nin pik demiri yüksek vergilerden muaf tutma kararı Brezilya’da memnuniyetle karşılandı

ABD Ticaret Temsilciliğinin pik demir ithalatını daha yüksek vergilerden muaf tutma kararı piyasa oyuncuları tarafından beklenmesine rağmen bağımsız üreticileri rahatlattı.

Söz konusu pik demir üreticileri, ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais ve Espírito Santo, kuzeyindeki Maranhão ve Pará ile Orta Batı bölgesindeki Mato Grosso do Sul eyaletlerinde küçük yüksek fırınlar işletiyor.

Minas Gerais’teki üreticileri temsil eden Sindifer’den bir kaynak, ABD Ticaret Temsilciliği ile yapılan pazarlıklar sırasında çalışmaların büyük bölümünü ABD’li müşterilerinin yürüttüğünü söyledi. Kaynak, Brezilya çıkışlı pik demirin kendine özgü nitelikleri ve çevresel avantajları nedeniyle diğer menşelerden tedarik edilen malzemelerle ikame edilmesinin zor olduğunu, özellikle indirgeyici madde olarak Brezilya ormanlarından elde edilen odun kömürünün kullanıldığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreterliği (Secom) tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2026, Brezilya ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihine üzücü bir dönüm noktası olarak geçecek,” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Brezilya’nın son 15 yılda ABD ile ticaretinde toplam 424,5 milyar $ açık verdiği belirtildi. Ayrıca ABD’den gerçekleştirilen ithalatın %75’inin Brezilya’ya vergilerden muaf olarak girdiği, söz konusu ürünlere uygulanan ortalama ithalat vergisinin ise %3,1 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Secom’a göre Brezilya, çok taraflı ticaret kurallarına dayanmayan soruşturmaların meşruiyetini tanımıyor.