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Sindifer: ABD’nin pik demir vergisi Minas Gerais’teki üreticilerin yarısını piyasadan uzaklaştırabilir

Pazartesi, 29 Haziran 2026 10:23:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki pik demir üreticileri birliği Sindifer, Brezilya menşeli ürüne ilave %25 vergi uygulanmasını önlemek amacıyla ABD Ticaret Temsilciliği ile yapılacak görüşmelerde kendilerine destek olması için bir hukuk firmasıyla anlaştığını açıkladı.

Basında yer alan haberlere göre Haziran ayının başında Brezilya çıkışlı pik demir, önceki 301. Madde kapsamında %25’lik vergiden muaf tutulan hammaddeler listesine dahil edilmedi ve bu durum ABD ile Brezilya arasında uzun süredir devam eden ticaret akışını fiilen aksattı.

Sindifer Başkanı Fausto Varela’ya göre halihazırda devam eden %10’luk vergiyle birlikte nihai vergi oranı %37,5’e ulaşabilir. Varela bu seviyenin eyaletteki pik demir üreticilerinin yarısından fazlasını faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak durdurmak zorunda bırakacağını belirtti.

Varela, Brezilya’nın pik demir üretiminin %70’inden sorumlu olan 48 bağımsız üretici ve 63 yüksek fırın bulunduğu ve eyaletin ihracatının %80’den fazlasının ABD’li çelik üreticilerine yapıldığı için Minas Gerais eyaletinin yüksek vergiden ciddi şekilde etkileneceğini ifade etti.

Sindifer aynı zamanda yetkililerden mali destek talep ederken, vergiler Temmuz ayının ilerleyen döneminde nihai olarak yürürlüğe getirilse bile ertelenmeleri için Dışişleri Bakanlığından müzakerelere devam etmesini istiyor.

2025 yılında ABD Brezilya’dan 3,365 milyon mt pik demir ithal ederken, bu miktar ülkenin söz konusu üründeki toplam ihracatının %83’üne karşılık geldi.

Brezilya çıkışlı pik demir modern çelik üretim operasyonlarında kullanılan geleneksel hurdaya kıyasla rekabetçi fiyatı nedeniyle ABD çelik üretim sektörü için vazgeçilmez konumda bulunuyor. Bunun yanı sıra ülkenin bağımsız üreticilerinin yüksek fırınlarında indirgeme maddesi olarak odun kömürü kullanması, net karbon emisyonlarının “sıfıra yakın” seviyede gerçekleşmesini sağlıyor.

Odun kömürünün dikili ormanlardan elde edilmesi durumunda yüksek fırınlarda oluşan karbon emisyonları, yeni nesil ağaçlar tarafından emilen karbon ile dengeleniyor.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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