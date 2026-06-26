Brezilyalı yetkililer ABD-Brezilya arasındaki pik demir vergisi görüşmelerine ilişkin kötümserliğini koruyor

ABD Ticaret Temsilciliği ile vergi görüşmeleri yürüten Brezilyalı yetkililerden gelen bilgilere göre Brezilya çıkışlı pik demirin daha önce ABD’nin %25 oranındaki ithalat vergilerinden muaf tutulan ürünler listesinden çıkarılmasına yönelik son kararın geçerliliğini koruyabileceği görülüyor.

ABD tarafı bir anlaşmaya varmakla ilgilenmediği için ihracatının %80’den fazlasının ABD’ye yapıldığı Brezilya çıkışlı pik demir yakın zamanda ABD’nin vergilerine tabi tutulabilir. Brezilya basınında yer alan haberlere göre ABD’li müzakereciler herhangi bir somut talepte bulunmazken, alternatif öneriler sunulduğunda da herhangi bir yanıt vermedi. Vergilere ilişkin kararın çoktan alınmış olduğu düşünülüyor.

Basında yer alan haberler pik demir sektörü paydaşlarının 6 Temmuz’da yapılması planlanan inceleme oturumu öncesinde görüşlerini sunmak için 1 Temmuz’a kadar süreleri olduğunu gösteriyor.

Brezilyalı yetkililer ABD’nin Temmuz ayının ilerleyen günlerinde nihai kararını açıklamasına kadar pazarlıkları açık tutmayı ve ABD’deki özel sektör temsilcileriyle yürütülen mevcut oturumların, ABD çelik ve dökümhane operasyonları için zorunlu kabul edilen ürünlere yönelik kararların geri alınmasını sağlayabileceğini umuyor.

Minas Gerais eyaletindeki pik demir sektörü kaynakları ise ABD’ye karşı özellikle Brezilya çıkışlı pik demire odaklanan bir davanın açılması için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

2025 yılında ABD, Brezilya’dan 3,36 milyon mt pik demir ithal etti ve bu tonaj Brezilya’nın söz konusu üründeki toplam ihracatının %83’üne denk geldi.

Brezilya çıkışlı pik demir yalnızca rekabetçi fiyatı nedeniyle değil, aynı zamanda ülkedeki bağımsız pik demir üreticilerinin yüksek fırınlarında indirgeyici madde olarak odun kömürü kullanması ve bunun da “sıfıra yakın” net karbon emisyonu sağlaması nedeniyle ABD dökümhane sektörü için vazgeçilmez konumda bulunuyor. Odun kömürü ağaçlandırılmış ormanlardan elde edildiğinde yüksek fırınlarda oluşan karbon emisyonları, bir sonraki ağaç neslinin absorbe ettiği karbon ile dengeleniyor.