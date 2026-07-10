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Sindifer başkanı Brezilya’nın ABD’nin yeni pik demir vergilerinden muaf tutulacağı konusunda iyimser

Cuma, 10 Temmuz 2026 10:02:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo

ABD’nin Brezilya menşeli pik demire uyguladığı vergilerde keskin bir artışın önlenmesine yönelik beklentiler zayıflarken, Brezilyalı pik demir üreticileri bu ayın ilerleyen günlerinde %37,5’e yükselmesi beklenen yeni vergilerden muaf tutulacak ürünler listesine pik demirin yeniden dahil edilebileceği yönündeki iyimserliğini koruyor.

Brezilya menşeli pik demir halihazırda %10 vergiye tabi bulunuyor. Ancak ABD’de elektrik ark ocaklı çelik üreticileri açısından temel bir girdi olarak değerlendirilen ürünün ABD Ticaret Temsilciliği’nin vergiden muaf çelik ürünleri listesinden kısa süre önce çıkarılması Brezilyalı üreticileri rekabet açısından dezavantajlı konuma getirebilir.

Brezilya Pik Demir Üreticileri Birliği Sindifer’in başkanı Fausto Varela yerel basına yaptığı açıklamada Ticaret Temsilciliği ile devam eden görüşmeler kapsamında sektörün %37,5 oranındaki ithalat vergisinden muaf tutulabileceğine ilişkin iyimserliğinin arttığını belirtti. Varela, Brezilya’nın toplam pik demir üretiminin %83’ünden fazlası doğrudan ABD’ye ihraç edildiği için yeni vergilerin uygulanması halinde üretimin önemli bir bölümünün durma noktasına gelebileceğini ifade etti.

Varela’ya göre vergi artışının geniş bir ürün grubuna uygulanması beklenmekle birlikte yakın zamana kadar muafiyet kapsamında bulunan pik demirin yeniden istisna listesine alınma ihtimali oldukça yüksek.

Brezilya menşeli pik demir kullanan ABD’li üreticilerin de yüksek vergiye karşı çıkmasının sürece destek sağladığını belirten Varela, Brezilya’nın ABD’nin toplam pik demir ithalatının %60’ını karşıladığını, üreticilerin ise söz konusu verginin maliyetleri artırarak ABD’de üretilen çeliğin rekabet gücüne zarar vereceğini düşündüğünü söyledi.

Ticaret Temsilciliği’nin nihai kararını 15 Temmuz’da açıklaması bekleniyor.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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