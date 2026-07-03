Brezilya, ABD’nin yüksek vergilerinden şikayetçi

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR) gönderdiği 29 sayfalık mektupta pik demir ve diğer çelik ürünleri ithalatına uygulanan %25 oranındaki son vergileri “mantıksız” bir adım olarak nitelendirdi.

Vieira, USTR’nin vergileri artırma kararının temel bir hataya dayandığını belirterek kararın Brezilya’nın ticari uygulamalarına ilişkin 301. Madde kapsamında değerlendirilmemesi gereken iddialara dayandırıldığını savundu.

Vieira söz konusu iddialara ilişkin olarak USTR’nin Brezilya Merkez Bankası (BACEN) tarafından geliştirilen ödeme sistemi PIX’in ABD’li şirketlere zarar verdiğini ortaya koyamadığını, zira sistemin ülke ayrımı gözetmeksizin tüm katılımcılara açık olduğunu ifade etti.

Brezilya’nın yasa dışı ormansızlaşmayla mücadele edecek yasalara, kurallara veya kurumlara sahip olmadığı yönündeki iddiaya yanıt veren belgede ilgili kurumlara ayrılan finansmanın artırıldığı ve söz konusu suçlamanın gerçeklere veya verilere değil anlatılara dayandığı belirtildi.

Vieira, Brezilya’nın ABD’li büyük teknoloji şirketlerine sansür uyguladığı yönündeki iddialara ilişkin olarak ise Brezilya’da faaliyet gösteren tüm şirketlerin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu ve buna uymamaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Brezilya çıkışlı çelik ve pik demir için ABD ithalat vergileri %37,5’e yükselebilir ve bu durum, söz konusu ürünlerin ABD pazarına erişimini imkânsız hale getirebilir. Brezilya çıkışlı pik demir, hâlihazırda ABD’deki çelik üreticilerinin tedarik ihtiyacının %83’ten fazlasını karşılıyor.

Yakın zamana kadar Brezilya çıkışlı pik demir, ABD çelik ve dökümhane sanayileri için hayati öneme sahip olması nedeniyle yüksek ithalat vergilerinden muaf tutuluyordu ancak söz konusu muafiyet kaldırıldı.