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Brezilya üretimli pik demirin ABD’ye ihracatına ilişkin görüşmeler bu hafta başlayacak

Cuma, 12 Haziran 2026 09:51:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı (MDIC) ve ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) temsilcileri arasında Brezilya üretimli pik demirin ABD’deki %25 ithalat vergisinden muafiyet listesine yeniden alınması hakkındaki görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Brezilya basınına göre görüşmelerin Brezilyalı bakan Márcio Elias Rosa ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer arasında yapılacak çevrim içi görüşmelerle başlaması planlanıyor.

Brezilya’nın pik demirin ABD döküm sanayisi için ne kadar önemli olduğunu vurgulaması bekleniyor. ABD döküm sanayisi 2025 yılında 3,365 milyon mt pik demir ithal etti ve bu miktar Brezilya’nın toplam pik demir ihracatının %83’üne karşılık geldi. 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde söz konusu tonaj şimdiden 1,209 milyon mt seviyesine ulaştı.

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inácio Lula da Silva ile ABD Başkanı Donald Trump’ın da gelecek hafta Fransa’nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenecek G7 zirvesi sırasında bir araya gelmesi ve bunun konuya ilişkin görüşmelere kapı aralaması bekleniyor.

Minas Gerais eyaletindeki pik demir üreticileri birliği Sindifer’e yakın bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada söz konusu görüşmelerin son derece önemli olduğunu belirterek Brezilya pik demirinin yeniden muafiyet listesine alınmasının önünü açabilecek temel unsurun ABD sanayisinin ilgisi olduğunu söyledi. Kaynak bunun yalnızca Brezilya pik demirinin rekabetçi fiyatından değil, aynı zamanda bağımsız pik demir üreticilerinin yüksek fırınlarında indirgeyici unsur olarak odun kömürü kullanmasından kaynaklandığını ve bunun “sıfıra yakın” net karbon emisyonu sağladığını ifade etti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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