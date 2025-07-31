Brezilya çıkışlı pik demir ve ferroniyobyum ABD’nin vergilerinden muaf

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Brezilya’dan ithal ürünlere uygulanan vergileri %10’dan %50’ye çekti. 700 ürün vergilerden muaf tutulurken, bunların arasında pik demir, ferroniyobyum, doğrudan indirgenmiş demir ve demir cevheri yer alıyor.

Bununla birlikte zaten %50 vergiye tabi tutulan çelik ürünlere ilave vergi getirilmedi.

Bu haftanın başında Minas Gerais eyaletindeki bazı özel pik demir üreticileri ABD’li müşterilerinden gelen siparişleri iptal edildiği için üretime ara vermişti.

Brezilya yılın ilk yarısında pik demir ihracatının %88’ini, ferroniyobyum ihracatının %8,5’ini ise ABD’ye gerçekleştirdi.