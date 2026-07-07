Brezilya pik demir sektörü ABD Ticaret Temsilciliği ile vergileri konuşacak

Brezilya hükümetinin ABD Ticaret Temsilciliğiyle (USTR) bugün yapılacak toplantıda aktif rol almama kararı nedeniyle her sektörün kendi durumunu ayrı ayrı sunması bekleniyor. Tarım, makine ve diğer sektörlerden yöneticilerin yanı sıra, Minas Gerais eyaletinin güneydoğusundaki bağımsız pik demir üreticilerini temsil eden birlik Sindifer aracılığıyla pik demir sektörü temsilcilerinin de toplantıya katılması bekleniyor.

Brezilya hükümeti temsilcileri toplantıya gözlemci olarak katılacak.

Sindifer’den bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, birliğin ABD’li çelik üreticileri ve dökümhanelerin Brezilya pik demirine bağımlı olduğunu ve ABD’nin söz konusu ürüne olası %37,5 oranında ithalat vergisi uygulaması halinde bu şirketlerin zarar göreceğini savunacağını belirtti.

Kaynağa göre kısa veya orta vadede Brezilya pik demirinin yerini alabilecek bir alternatif bulunmuyor. Çelik sektörü için siparişe göre üretilen bu ürün, yüksek fırınlarında mineral kömür yerine odun kömürü kullanılması nedeniyle net sera gazı emisyonu neredeyse sıfır seviyesinde bulunuyor.

Odun kömürü indirgeyici madde olarak kullanıldığında yüksek fırın emisyonları bir sonraki ağaç nesli tarafından tutulan karbon ile dengeleniyor.

Pik demir, kısa süre öncesine kadar ABD’li tüketicilerin talebi üzerine yüksek ithalat vergilerinden muaf tutulan ürünler arasında yer alıyordu ancak mevcut müzakere turunda muafiyet listesinden çıkarıldı.