 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya...

Brezilya pik demir sektörü ABD Ticaret Temsilciliği ile vergileri konuşacak

Salı, 07 Temmuz 2026 09:51:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya hükümetinin ABD Ticaret Temsilciliğiyle (USTR) bugün yapılacak toplantıda aktif rol almama kararı nedeniyle her sektörün kendi durumunu ayrı ayrı sunması bekleniyor. Tarım, makine ve diğer sektörlerden yöneticilerin yanı sıra, Minas Gerais eyaletinin güneydoğusundaki bağımsız pik demir üreticilerini temsil eden birlik Sindifer aracılığıyla pik demir sektörü temsilcilerinin de toplantıya katılması bekleniyor.

Brezilya hükümeti temsilcileri toplantıya gözlemci olarak katılacak.

Sindifer’den bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, birliğin ABD’li çelik üreticileri ve dökümhanelerin Brezilya pik demirine bağımlı olduğunu ve ABD’nin söz konusu ürüne olası %37,5 oranında ithalat vergisi uygulaması halinde bu şirketlerin zarar göreceğini savunacağını belirtti.

Kaynağa göre kısa veya orta vadede Brezilya pik demirinin yerini alabilecek bir alternatif bulunmuyor. Çelik sektörü için siparişe göre üretilen bu ürün, yüksek fırınlarında mineral kömür yerine odun kömürü kullanılması nedeniyle net sera gazı emisyonu neredeyse sıfır seviyesinde bulunuyor.

Odun kömürü indirgeyici madde olarak kullanıldığında yüksek fırın emisyonları bir sonraki ağaç nesli tarafından tutulan karbon ile dengeleniyor.

Pik demir, kısa süre öncesine kadar ABD’li tüketicilerin talebi üzerine yüksek ithalat vergilerinden muaf tutulan ürünler arasında yer alıyordu ancak mevcut müzakere turunda muafiyet listesinden çıkarıldı.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya, ABD’nin yüksek vergilerinden şikayetçi

03 Tem | Çelik Haberler

Sindifer: ABD’nin pik demir vergisi Minas Gerais’teki üreticilerin yarısını piyasadan uzaklaştırabilir

29 Haz | Çelik Haberler

Brezilyalı yetkililer ABD-Brezilya arasındaki pik demir vergisi görüşmelerine ilişkin kötümserliğini koruyor

26 Haz | Çelik Haberler

ABD-Brezilya arasındaki pik demir vergi görüşmelerinde ilerleme yok

19 Haz | Çelik Haberler

Brezilya üretimli pik demirin ABD’ye ihracatına ilişkin görüşmeler bu hafta başlayacak

12 Haz | Çelik Haberler

Yeni vergi hamlesi Brezilya’nın ABD’ye pik demir ihracatı için tehdit oluşturuyor

04 Haz | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı pik demir ve ferroniyobyum ABD’nin vergilerinden muaf

31 Tem | Çelik Haberler

Assofermet: İtalya’da hurda fiyatları Haziran ayında geriledi, yüksek stoklar ve zayıf talep Temmuz görünümünü ...

06 Tem | Çelik Haberler

Rusya çıkışlı pik demir fiyatları hurda piyasasının etkisiyle geriliyor, satıcılar çok düşük seviyelere direniyor

03 Tem | Hurda ve Hammadde

Ukrayna merkezli Zaporizhstal’in üretimi 2026'nın ilk yarısında azaldı

02 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis