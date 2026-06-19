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ABD-Brezilya arasındaki pik demir vergi görüşmelerinde ilerleme yok

Cuma, 19 Haziran 2026 09:32:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inácio Lula da Silva ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu hafta Evian-les-Bains’de düzenlenen G7 zirvesi sırasında yapılması beklenen görüşmeler analistlerin beklediği formatta gerçekleşmedi.

Kaynakların SteelOrbis’e verdiği bilgilere göre iki başkan zirvedeki oturumlar arasında yalnızca kısa ve resmi bir görüşme yaptı.

Bununla birlikte Brezilya Bakanı Márcio Elias Rosa ile ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Jamieson Greer arasında geçtiğimiz hafta başlayan görüşmelerin Brezilya basınında yer alan haberlere göre Evian’da iki başkanın danışmanları arasında devam ettiği bildirildi.

Görüşmeler, USTR tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan olası %25’lik vergi üzerinde yoğunlaşırken, haberlerde Brezilya pik demirinin muafiyet listesinden yakın zamanda çıkarılması konusunun özel olarak ele alınmadığı belirtildi.

Minas Gerais’teki pik demir sektöründen kaynaklar SteelOrbis’e yaptıkları açıklamada ABD döküm sektörünün “kalitesi, rekabetçi fiyatları ve verimli tedarik lojistiği nedeniyle Brezilya pik demirine bağımlı olduğu için vergi sorununa çözüm bulunmasını muhtemelen destekleyeceğini” ifade etti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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