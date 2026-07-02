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Yemen lider pazar konumunu korurken, Türkiye’nin 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi inşaat demiri ihracatında büyüme Balkanlar dışına kaydı

Perşembe, 02 Temmuz 2026 11:20:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında inşaat demiri ihracatı aylık %31,4 düşüş ve yıllık %17,9 düşüş ile 299.300 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %29,5 düşüş ve yıllık %15,4 düşüş ile 171,10 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %4,3 artışla 1,79 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,5 artışla 998,67 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin inşaat demiri ihracatında Yemen, Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Suriye öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde pazar sıralamasında belirgin bir değişim yaşandı. Yemen yıllık %3,4 artışla 345.851 mt seviyesine çıkarak lider konumunu korurken, Filistin’e ihracat %244,5 artışla 157.466 mt’a yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti. Peru’ya yapılan ihracatın %287,5 artışla 122.931 mt’a çıkması ve Mısır’a sevkiyatların çok güçlü artışla 85.781 mt’a ulaşması da bu yılın en dikkat çekici değişimleri oldu. Buna karşılık geçen yılın önemli pazarlarından Romanya’ya ihracat %28,2, Arnavutluk’a %18,9 ve Kosova’ya %27,9 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin inşaat demiri ihracatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %4,3 artmasına rağmen büyümenin geleneksel Balkan pazarlarından ziyade Filistin, Peru ve Mısır gibi pazarlardaki güçlü artışlardan destek aldığını gösteriyor.

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim
 (%)
Yemen 345.851  334.564  3,4 79.262  32.367  144,9
Filistin 157.466  45.707  244,5 18.770  18.072  3,9
Peru 122.931  31.726  287,5 33.899  -
Romanya 115.105  160.396  -28,2 15.223  53.005  -71,3
Mısır 85.781  2.102  >1000 17.599  -
Arnavutluk 81.008  99.928  -18,9 13.976  13.790  1,4
Gürcistan 79.795  60.395  32,1 1.007  27.063  -96,3
İngiltere 78.026  66.108  18,0 5.163  30.520  -83,1
Suriye 74.249  74.565  -0,4 16.002  11.366  40,8
Kosova 59.391  82.375  -27,9 20.203  13.470  50,0

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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