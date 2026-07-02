Yemen lider pazar konumunu korurken, Türkiye’nin 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi inşaat demiri ihracatında büyüme Balkanlar dışına kaydı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında inşaat demiri ihracatı aylık %31,4 düşüş ve yıllık %17,9 düşüş ile 299.300 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %29,5 düşüş ve yıllık %15,4 düşüş ile 171,10 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %4,3 artışla 1,79 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,5 artışla 998,67 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin inşaat demiri ihracatında Yemen, Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Suriye öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde pazar sıralamasında belirgin bir değişim yaşandı. Yemen yıllık %3,4 artışla 345.851 mt seviyesine çıkarak lider konumunu korurken, Filistin’e ihracat %244,5 artışla 157.466 mt’a yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti. Peru’ya yapılan ihracatın %287,5 artışla 122.931 mt’a çıkması ve Mısır’a sevkiyatların çok güçlü artışla 85.781 mt’a ulaşması da bu yılın en dikkat çekici değişimleri oldu. Buna karşılık geçen yılın önemli pazarlarından Romanya’ya ihracat %28,2, Arnavutluk’a %18,9 ve Kosova’ya %27,9 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin inşaat demiri ihracatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %4,3 artmasına rağmen büyümenin geleneksel Balkan pazarlarından ziyade Filistin, Peru ve Mısır gibi pazarlardaki güçlü artışlardan destek aldığını gösteriyor.

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Yemen 345.851 334.564 3,4 79.262 32.367 144,9 Filistin 157.466 45.707 244,5 18.770 18.072 3,9 Peru 122.931 31.726 287,5 33.899 - - Romanya 115.105 160.396 -28,2 15.223 53.005 -71,3 Mısır 85.781 2.102 >1000 17.599 - - Arnavutluk 81.008 99.928 -18,9 13.976 13.790 1,4 Gürcistan 79.795 60.395 32,1 1.007 27.063 -96,3 İngiltere 78.026 66.108 18,0 5.163 30.520 -83,1 Suriye 74.249 74.565 -0,4 16.002 11.366 40,8 Kosova 59.391 82.375 -27,9 20.203 13.470 50,0

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026