Yemen lider pazar konumunu korurken, Türkiye’nin 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi inşaat demiri ihracatında büyüme Balkanlar dışına kaydı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında inşaat demiri ihracatı aylık %31,4 düşüş ve yıllık %17,9 düşüş ile 299.300 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %29,5 düşüş ve yıllık %15,4 düşüş ile 171,10 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %4,3 artışla 1,79 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,5 artışla 998,67 milyon $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin inşaat demiri ihracatında Yemen, Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Suriye öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde pazar sıralamasında belirgin bir değişim yaşandı. Yemen yıllık %3,4 artışla 345.851 mt seviyesine çıkarak lider konumunu korurken, Filistin’e ihracat %244,5 artışla 157.466 mt’a yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti. Peru’ya yapılan ihracatın %287,5 artışla 122.931 mt’a çıkması ve Mısır’a sevkiyatların çok güçlü artışla 85.781 mt’a ulaşması da bu yılın en dikkat çekici değişimleri oldu. Buna karşılık geçen yılın önemli pazarlarından Romanya’ya ihracat %28,2, Arnavutluk’a %18,9 ve Kosova’ya %27,9 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin inşaat demiri ihracatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %4,3 artmasına rağmen büyümenin geleneksel Balkan pazarlarından ziyade Filistin, Peru ve Mısır gibi pazarlardaki güçlü artışlardan destek aldığını gösteriyor.
Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2026
|Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|345.851
|334.564
|3,4
|79.262
|32.367
|144,9
|Filistin
|157.466
|45.707
|244,5
|18.770
|18.072
|3,9
|Peru
|122.931
|31.726
|287,5
|33.899
|-
|-
|Romanya
|115.105
|160.396
|-28,2
|15.223
|53.005
|-71,3
|Mısır
|85.781
|2.102
|>1000
|17.599
|-
|-
|Arnavutluk
|81.008
|99.928
|-18,9
|13.976
|13.790
|1,4
|Gürcistan
|79.795
|60.395
|32,1
|1.007
|27.063
|-96,3
|İngiltere
|78.026
|66.108
|18,0
|5.163
|30.520
|-83,1
|Suriye
|74.249
|74.565
|-0,4
|16.002
|11.366
|40,8
|Kosova
|59.391
|82.375
|-27,9
|20.203
|13.470
|50,0
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026