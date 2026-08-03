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Filistin ve Peru 2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin inşaat demiri ihracat pazarlarındaki değişime öncülük etti

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 12:27:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Haziran ayında inşaat demiri ihracatı aylık %62,5 ve yıllık %63,7 artışla 479.674 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %66,1 ve yıllık %77,9 artışla 281,30 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %12,8 artışla 2,26 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,7 artışla 1,28 milyar $ seviyesine çıktı.

2025'in ilk yarısında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatında Yemen, Romanya, Arnavutluk, Suriye ve Kosova öne çıkarken, 2026'nın aynı döneminde Yemen liderliğini korudu ancak pazar dağılımı önemli ölçüde değişti. Yemen'e yapılan ihracat yıllık %20 artışla 441.390 mt'a yükselirken, Filistin'e ihracat %191,8 artışla 190.212 mt'a çıkarak ikinci sıraya yerleşti. Peru'ya ihracat %360,7 artışla 146.155 mt'a ulaşarak üçüncü sıraya yükselirken, geçen yılın ikinci büyük pazarı olan Romanya'ya ihracat %42,6 düşüşle 128.797 mt'a geriledi. Arnavutluk, Suriye ve Kosova'ya yapılan sevkiyatlarda da düşüş görülürken, Gürcistan ve Mısır gibi pazarlardaki artışlar dikkat çekti. Genel tablo, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki %12,8'lik yıllık artışın geleneksel Balkan pazarlarından ziyade Filistin, Peru, Gürcistan ve Mısır gibi pazarlardaki güçlü performanstan destek aldığını gösteriyor.

Türkiye'nin ilk altı ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim
 (%)
Yemen 441.390 367.804 20 98.653 33.240 196,8
Filistin 190.212 65.190 191,8 32.799 19.483 68,3
Peru 146.155 31.726 360,7 23.224 - -
Romanya 128.797 224.418 -42,6 13.720 64.022 -78,6
Arnavutluk 102.983 125.068 -17,7 21.955 25.140 -12,7
Gürcistan 101.074 76.071 32,9 21.279 15.676 35,7
Mısır 90.781 2.102 >1000 5.000 - -
Suriye 83.453 89.381 -6,6 9.204 14.816 -37,9
İngiltere 83.445 74.009 12,7 5.489 7.902 -30,5
Kosova 76.639 88.526 -13,4 17.428 6.151 183,3
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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