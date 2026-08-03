Filistin ve Peru 2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin inşaat demiri ihracat pazarlarındaki değişime öncülük etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Haziran ayında inşaat demiri ihracatı aylık %62,5 ve yıllık %63,7 artışla 479.674 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %66,1 ve yıllık %77,9 artışla 281,30 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %12,8 artışla 2,26 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,7 artışla 1,28 milyar $ seviyesine çıktı.

2025'in ilk yarısında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatında Yemen, Romanya, Arnavutluk, Suriye ve Kosova öne çıkarken, 2026'nın aynı döneminde Yemen liderliğini korudu ancak pazar dağılımı önemli ölçüde değişti. Yemen'e yapılan ihracat yıllık %20 artışla 441.390 mt'a yükselirken, Filistin'e ihracat %191,8 artışla 190.212 mt'a çıkarak ikinci sıraya yerleşti. Peru'ya ihracat %360,7 artışla 146.155 mt'a ulaşarak üçüncü sıraya yükselirken, geçen yılın ikinci büyük pazarı olan Romanya'ya ihracat %42,6 düşüşle 128.797 mt'a geriledi. Arnavutluk, Suriye ve Kosova'ya yapılan sevkiyatlarda da düşüş görülürken, Gürcistan ve Mısır gibi pazarlardaki artışlar dikkat çekti. Genel tablo, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki %12,8'lik yıllık artışın geleneksel Balkan pazarlarından ziyade Filistin, Peru, Gürcistan ve Mısır gibi pazarlardaki güçlü performanstan destek aldığını gösteriyor.

Türkiye'nin ilk altı ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır: