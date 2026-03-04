 |  Giriş 
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2026’nın Ocak ayında %26,8 düştü

Çarşamba, 04 Mart 2026 10:41:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %19,6 ve yıllık %26,8 düşüşle 302.491 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir önceki aya kıyasla %18,1 ve 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %26,8 düşüşle 167,79 milyon $ oldu.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak 2026

Aynı yılda Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke yıllık %55,5 düşüşle 76.631 mt ile Yemen oldu. Yemen’i, 44.726 mt inşaat demiri ithal eden Gürcistan ve 20.342 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

2026’nın Ocak ayında Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim (%)
Yemen  76.691   172.200  -55,5
Gürcistan  44.726   273  >1000
Mısır  20.342   422  >1000
Cibuti  19.954   -    -
Filistin Devleti  18.500   5.500  236,4
Şili  15.612   2.411  547,4
Peru  13.631   -    -
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.  11.953   16.507  -27,6
Jamaika  11.065   1.007  999,2
Birleşik Krallık  9.848  >1000

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

