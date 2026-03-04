Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2026’nın Ocak ayında %26,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %19,6 ve yıllık %26,8 düşüşle 302.491 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir önceki aya kıyasla %18,1 ve 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %26,8 düşüşle 167,79 milyon $ oldu.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak 2026

Aynı yılda Türkiye ’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke yıllık %55,5 düşüşle 76.631 mt ile Yemen oldu. Yemen’i, 44.726 mt inşaat demiri ithal eden Gürcistan ve 20.342 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

2026’nın Ocak ayında Türkiye ’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: