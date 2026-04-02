Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ocak-Şubat döneminde %17,1 düşüş kaydetti

Perşembe, 02 Nisan 2026 11:19:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %11,8 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 334.673 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %8 artış ve yıllık %8,1 düşüşle 180,20 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %17,1 düşüşle 633.966 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %18,4 düşüşle 347,11 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %37,2 düşüşle 141.045 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den yıllık %420,5 artışla 57.769 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve 52.426 mt inşaat demiri ithal eden Gürcistan takip etti.

Türkiye'nin ilk dört ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim
(%)		 Şubat 2026 Şubat 2025

Yıllık değişim

 (%)
Yemen 141.045  224.705  -37,2 68.744  52.506  30,9
Filistin 57.769  11.099  420,5 38.956  5.599  595,8
Gürcistan 52.426  3.625  >1000 7.699  3.353  129,7
İngiltere 39.464  16.308  142 29.616  16.308  81,6
Peru 37.583  16.909  122,3 23.951  16.909  416
Mısır 35.341  722  >1000 14.999  300  >1000
Şili 26.194  8.296  215,7 10.582  5.885  79,8
Arnavutluk 23.151  50.060  -53,8 13.795  33.081  -58,3
Romanya 22.363  72.502  -69,2 15.119  25.635  -41
Suriye 21.757  35.589  -38,9 13.960  15.156  -7,9

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2026


