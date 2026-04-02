Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ocak-Şubat döneminde %17,1 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %11,8 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 334.673 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %8 artış ve yıllık %8,1 düşüşle 180,20 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %17,1 düşüşle 633.966 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %18,4 düşüşle 347,11 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %37,2 düşüşle 141.045 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den yıllık %420,5 artışla 57.769 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve 52.426 mt inşaat demiri ithal eden Gürcistan takip etti.

Türkiye'nin ilk dört ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim (%) Yemen 141.045 224.705 -37,2 68.744 52.506 30,9 Filistin 57.769 11.099 420,5 38.956 5.599 595,8 Gürcistan 52.426 3.625 >1000 7.699 3.353 129,7 İngiltere 39.464 16.308 142 29.616 16.308 81,6 Peru 37.583 16.909 122,3 23.951 16.909 416 Mısır 35.341 722 >1000 14.999 300 >1000 Şili 26.194 8.296 215,7 10.582 5.885 79,8 Arnavutluk 23.151 50.060 -53,8 13.795 33.081 -58,3 Romanya 22.363 72.502 -69,2 15.119 25.635 -41 Suriye 21.757 35.589 -38,9 13.960 15.156 -7,9

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2026