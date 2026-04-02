Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ocak-Şubat döneminde %17,1 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %11,8 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 334.673 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %8 artış ve yıllık %8,1 düşüşle 180,20 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %17,1 düşüşle 633.966 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %18,4 düşüşle 347,11 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %37,2 düşüşle 141.045 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den yıllık %420,5 artışla 57.769 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve 52.426 mt inşaat demiri ithal eden Gürcistan takip etti.
Türkiye'nin ilk dört ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2026
|Ocak-Şubat 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2026
|Şubat 2025
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|141.045
|224.705
|-37,2
|68.744
|52.506
|30,9
|Filistin
|57.769
|11.099
|420,5
|38.956
|5.599
|595,8
|Gürcistan
|52.426
|3.625
|>1000
|7.699
|3.353
|129,7
|İngiltere
|39.464
|16.308
|142
|29.616
|16.308
|81,6
|Peru
|37.583
|16.909
|122,3
|23.951
|16.909
|416
|Mısır
|35.341
|722
|>1000
|14.999
|300
|>1000
|Şili
|26.194
|8.296
|215,7
|10.582
|5.885
|79,8
|Arnavutluk
|23.151
|50.060
|-53,8
|13.795
|33.081
|-58,3
|Romanya
|22.363
|72.502
|-69,2
|15.119
|25.635
|-41
|Suriye
|21.757
|35.589
|-38,9
|13.960
|15.156
|-7,9
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2026