Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025'in Ocak-Kasım döneminde %22,2 artış kaydetti

Salı, 06 Ocak 2026 11:43:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında inşaat demiri ihracatı aylık %6,5 ve yıllık %20,9 artışla 370.951 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %7,9 ve yıllık %13 artışla 202,19 milyon $ olarak kaydedildi.

2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %22,2 artışla 3,75 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,6 artışla 2,06 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %7,7 artışla 614.239 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %40,7 artışla 287.323 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %8,1 artışla 212.549 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin 2025’in Ocak-Kasım döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
Yemen  614.239  570.567 7,7  81.894  61.673 32,8
Romanya  287.323  204.232 40,7  14.804  7.317 102,3
Arnavutluk  212.549  196.594 8,1  24.172  17.396 38,9
Suriye  195.180  123.496 58  20.148  16.115 25
Filistin  182.801  147.561 23,9  21.977  5.598 292,6
Kosova  177.606  104.715 69,9  12.761  26.225 -51,3
KKTC  157.805  142.599 10,7  17.359  13.854 25,3
Gürcistan  141.252  1.421 >1000  20.264  -   -
İngiltere  138.927  84.714 64  -    18.450 -
ABD  136.246  73.595 85,1  27.173  0 >1000

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025


