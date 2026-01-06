Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025'in Ocak-Kasım döneminde %22,2 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında inşaat demiri ihracatı aylık %6,5 ve yıllık %20,9 artışla 370.951 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %7,9 ve yıllık %13 artışla 202,19 milyon $ olarak kaydedildi.

2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %22,2 artışla 3,75 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,6 artışla 2,06 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %7,7 artışla 614.239 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %40,7 artışla 287.323 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %8,1 artışla 212.549 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin 2025’in Ocak-Kasım döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 614.239 570.567 7,7 81.894 61.673 32,8 Romanya 287.323 204.232 40,7 14.804 7.317 102,3 Arnavutluk 212.549 196.594 8,1 24.172 17.396 38,9 Suriye 195.180 123.496 58 20.148 16.115 25 Filistin 182.801 147.561 23,9 21.977 5.598 292,6 Kosova 177.606 104.715 69,9 12.761 26.225 -51,3 KKTC 157.805 142.599 10,7 17.359 13.854 25,3 Gürcistan 141.252 1.421 >1000 20.264 - - İngiltere 138.927 84.714 64 - 18.450 - ABD 136.246 73.595 85,1 27.173 0 >1000

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025