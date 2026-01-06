Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025'in Ocak-Kasım döneminde %22,2 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında inşaat demiri ihracatı aylık %6,5 ve yıllık %20,9 artışla 370.951 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %7,9 ve yıllık %13 artışla 202,19 milyon $ olarak kaydedildi.
2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %22,2 artışla 3,75 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,6 artışla 2,06 milyar $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %7,7 artışla 614.239 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %40,7 artışla 287.323 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %8,1 artışla 212.549 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin 2025’in Ocak-Kasım döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|614.239
|570.567
|7,7
|81.894
|61.673
|32,8
|Romanya
|287.323
|204.232
|40,7
|14.804
|7.317
|102,3
|Arnavutluk
|212.549
|196.594
|8,1
|24.172
|17.396
|38,9
|Suriye
|195.180
|123.496
|58
|20.148
|16.115
|25
|Filistin
|182.801
|147.561
|23,9
|21.977
|5.598
|292,6
|Kosova
|177.606
|104.715
|69,9
|12.761
|26.225
|-51,3
|KKTC
|157.805
|142.599
|10,7
|17.359
|13.854
|25,3
|Gürcistan
|141.252
|1.421
|>1000
|20.264
|-
|-
|İngiltere
|138.927
|84.714
|64
|-
|18.450
|-
|ABD
|136.246
|73.595
|85,1
|27.173
|0
|>1000
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025