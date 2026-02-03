 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025’te %20,6 artış kaydetti

Salı, 03 Şubat 2026 14:44:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat demiri ihracatı aylık %4,3 ve yıllık %7,7 artışla 383.071 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %3,8 ve yıllık %1,8 artışla 207,76 milyon $ olarak kaydedildi.

2025’in tamamında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %20,6 artışla 4,13 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13,2 artışla 2,26 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %6,9 artışla 699.962 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %48 artışla 309.932 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %8,2 artışla 234.803 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin 2025’te en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
Yemen 699.962  654.481  6,9 89.245  83.914  6,4
Romanya 309.932  209.453  48 22.387  5.221  328,8
Arnavutluk 234.803  216.918  8,2 22.117  20.324  8,8
Suriye 217.348  138.001  57,5 22.168  14.505  52,8
Filistin 207.052  166.115  24,6 24.330  18.555  31,1
ABD 200.449  103.366  93,9 64.254  29.771  115,8
Kosova 184.707  117.878  56,7 7.083  13.163  -46,2
KKTC 174.318  154.162  13,1 16.328  11.563  41,2
Gürcistan 159.043  1.421  >1000 17.830  -    -
İngiltere 149.863  97.306  54 10.936  12.593  -13,2

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - 2025


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025'in Ocak-Kasım döneminde %22,2 artış kaydetti

06 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %22,5 yükseldi

02 Ara | Çelik Haberler

Çolakoğlu 2025’te ihracatta 3 milyon mt’u aşmayı hedefliyor

28 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,4 artış kaydetti

06 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025'in Ocak-Ağustos döneminde %21 yükseldi

03 Eki | Çelik Haberler

Dahilde İşleme Rejimi izin belgesi sürelerinde değişikliğe gidildi

18 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025'in Ocak-Temmuz döneminde %23,8 yükseldi

04 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025 yılının ilk yarısında %28,2 yükseldi

05 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye Katar’dan ithal birçok çelik ürününe yönelik gümrük vergisini sıfırlayacak

31 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %25,9 yükseldi

02 Tem | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
HAKSA YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis