Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025’te %20,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat demiri ihracatı aylık %4,3 ve yıllık %7,7 artışla 383.071 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %3,8 ve yıllık %1,8 artışla 207,76 milyon $ olarak kaydedildi.
2025’in tamamında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %20,6 artışla 4,13 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13,2 artışla 2,26 milyar $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %6,9 artışla 699.962 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %48 artışla 309.932 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %8,2 artışla 234.803 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin 2025’te en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|699.962
|654.481
|6,9
|89.245
|83.914
|6,4
|Romanya
|309.932
|209.453
|48
|22.387
|5.221
|328,8
|Arnavutluk
|234.803
|216.918
|8,2
|22.117
|20.324
|8,8
|Suriye
|217.348
|138.001
|57,5
|22.168
|14.505
|52,8
|Filistin
|207.052
|166.115
|24,6
|24.330
|18.555
|31,1
|ABD
|200.449
|103.366
|93,9
|64.254
|29.771
|115,8
|Kosova
|184.707
|117.878
|56,7
|7.083
|13.163
|-46,2
|KKTC
|174.318
|154.162
|13,1
|16.328
|11.563
|41,2
|Gürcistan
|159.043
|1.421
|>1000
|17.830
|-
|-
|İngiltere
|149.863
|97.306
|54
|10.936
|12.593
|-13,2
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - 2025