Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025’te %20,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat demiri ihracatı aylık %4,3 ve yıllık %7,7 artışla 383.071 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %3,8 ve yıllık %1,8 artışla 207,76 milyon $ olarak kaydedildi.

2025’in tamamında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %20,6 artışla 4,13 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13,2 artışla 2,26 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %6,9 artışla 699.962 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %48 artışla 309.932 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %8,2 artışla 234.803 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin 2025’te en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 699.962 654.481 6,9 89.245 83.914 6,4 Romanya 309.932 209.453 48 22.387 5.221 328,8 Arnavutluk 234.803 216.918 8,2 22.117 20.324 8,8 Suriye 217.348 138.001 57,5 22.168 14.505 52,8 Filistin 207.052 166.115 24,6 24.330 18.555 31,1 ABD 200.449 103.366 93,9 64.254 29.771 115,8 Kosova 184.707 117.878 56,7 7.083 13.163 -46,2 KKTC 174.318 154.162 13,1 16.328 11.563 41,2 Gürcistan 159.043 1.421 >1000 17.830 - - İngiltere 149.863 97.306 54 10.936 12.593 -13,2

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - 2025