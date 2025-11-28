 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çolakoğlu...

Çolakoğlu 2025’te ihracatta 3 milyon mt’u aşmayı hedefliyor

Cuma, 28 Kasım 2025 14:23:57 (GMT+3)   |   İstanbul

EKONOMİM Gazetesi’nde çıkan bir habere göre Çolakoğlu Metalurji, 2025 yılında ihracatının 3 milyon mt’un üzerine çıkmasını hedeflerken, 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyor.

Çolakoğlu Dilovası’nda bulunan iki tesisinde yıllık 4,5 milyon mt sıcak haddelenmiş rulo ve 1 milyon ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahip. Şirketin Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem, “Kocaeli Dilovası’ndaki iki tesisimizde sahip olduğumuz ileri teknolojiler sayesinde, ultra düşük karbonlu çeliklerden yüksek mukavemetli çeliklere ve özel petrol boru çeliklerinden kompleks faz çeliklere kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz yassı çelikler ile otomotiv, jant, makine imalatı, petrol ve boru sondajı, konstrüksiyon ve zirai aletler gibi birçok sektöre önemli katkılarda bulunurken, inşaat demirlerimizle de yapı sektörüne güvenilir ürün tedariki sağlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

150’den fazla ülkeye ihracat

Erdem, bugüne kadar 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Çolakoğlu’nun 2024-2025 döneminde Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika bölgelerinde yoğunlaşan ihracat faaliyetleri sayesinde küresel piyasadaki varlığını güçlendirdiğini belirtti. 

Sürdürülebilir üretim ve çevresel taahhüt

“Geleceğin çeliğine hayat veriyoruz” vizyonuyla hareket ettiği ifade edilen şirket, 2030 yılına kadar emisyonunu %55 oranında azaltmayı, 2050’ye kadar ise net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Gökhan Erdem bu hedefi “sadece çevresel bir sorumluluk değil; aynı zamanda şirketimizin rekabet gücünü artıran stratejik bir vizyon” olarak değerlendiriyor. Karbonsuzlaşmanın çelik sektörü için önemli bir dönüşüm süreci olduğunu söyleyen Erdem, Türkiye’de yaygın olan elektrik ark ocağı üretim yönteminin avantajlarına dikkat çekerek Çolakoğlu’nun bu avantajı yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon emisyonlarını düşüren teknolojiler ile daha da güçlendirdiğini belirtti.


Etiketler: İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 28 Kasım 2025

28 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Kasım 2025

27 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 26 Kasım 2025

26 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 25 Kasım 2025

25 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Kasım 2025

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Kasım 2025

21 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Kasım 2025

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye AB’nin dördüncü çeyrek için ayırdığı inşaat demiri kotasını tüketti

19 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Kasım 2025

19 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Kasım 2025

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  6 - 32 mm
ANK METAL
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
AKIN DEMİR
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SAN.AŞ
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis