Çolakoğlu 2025’te ihracatta 3 milyon mt’u aşmayı hedefliyor

EKONOMİM Gazetesi’nde çıkan bir habere göre Çolakoğlu Metalurji, 2025 yılında ihracatının 3 milyon mt’un üzerine çıkmasını hedeflerken, 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyor.

Çolakoğlu Dilovası’nda bulunan iki tesisinde yıllık 4,5 milyon mt sıcak haddelenmiş rulo ve 1 milyon ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahip. Şirketin Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem, “Kocaeli Dilovası’ndaki iki tesisimizde sahip olduğumuz ileri teknolojiler sayesinde, ultra düşük karbonlu çeliklerden yüksek mukavemetli çeliklere ve özel petrol boru çeliklerinden kompleks faz çeliklere kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz yassı çelikler ile otomotiv, jant, makine imalatı, petrol ve boru sondajı, konstrüksiyon ve zirai aletler gibi birçok sektöre önemli katkılarda bulunurken, inşaat demirlerimizle de yapı sektörüne güvenilir ürün tedariki sağlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

150’den fazla ülkeye ihracat

Erdem, bugüne kadar 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Çolakoğlu’nun 2024-2025 döneminde Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika bölgelerinde yoğunlaşan ihracat faaliyetleri sayesinde küresel piyasadaki varlığını güçlendirdiğini belirtti.

Sürdürülebilir üretim ve çevresel taahhüt

“Geleceğin çeliğine hayat veriyoruz” vizyonuyla hareket ettiği ifade edilen şirket, 2030 yılına kadar emisyonunu %55 oranında azaltmayı, 2050’ye kadar ise net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Gökhan Erdem bu hedefi “sadece çevresel bir sorumluluk değil; aynı zamanda şirketimizin rekabet gücünü artıran stratejik bir vizyon” olarak değerlendiriyor. Karbonsuzlaşmanın çelik sektörü için önemli bir dönüşüm süreci olduğunu söyleyen Erdem, Türkiye’de yaygın olan elektrik ark ocağı üretim yönteminin avantajlarına dikkat çekerek Çolakoğlu’nun bu avantajı yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon emisyonlarını düşüren teknolojiler ile daha da güçlendirdiğini belirtti.