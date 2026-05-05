Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,5 arttı, Filistin ve Peru’da güçlü yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mart ayında inşaat demiri ihracatı aylık %29,2 ve yıllık %46,1 artışla 431.760 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %30,2 ve yıllık %45,7 artışla 239,90 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %0,5 artışla 1,07 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %0,2 artışla 591,11 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %24,5 düşüşle 202.665 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den yıllık %356,4 artışla 100.571 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve yıllık %293,9 artışla 66.608 mt inşaat demiri ithal eden Peru takip etti. Yemen üç aylık dönemde düşüşe rağmen Türkiye’nin en büyük inşaat demiri ihracat pazarı olmayı sürdürürken, Filistin ve Gürcistan’a yapılan sevkiyatlardaki güçlü artışlar pazar dağılımındaki değişimi öne çıkardı. Buna karşılık Romanya ve Arnavutluk gibi geleneksel pazarlardaki gerilemeler toplam performansı sınırladı. Genel tablo Türkiye’nin inşaat demiri ihracatında tonaj bazında yeniden ivme kazanıldığını ancak ihracat gelirlerindeki düşüş nedeniyle toparlanmanın değer tarafında henüz aynı ölçüde karşılık bulmadığını ortaya koyuyor.
Türkiye'nin ilk üç ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2026
|Ocak-Mart 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2026
|Mart 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|202.665
|268.502
|-24,5
|61.702
|43.797
|40,9
|Filistin
|100.571
|22.035
|356,4
|43.301
|10.936
|295,9
|Peru
|66.608
|16.909
|293,9
|29.025
|-
|-
|Romanya
|62.970
|106.523
|-40,9
|40.343
|34.021
|18,6
|Gürcistan
|62.758
|15.272
|310,9
|10.332
|11.646
|-11,3
|İngiltere
|57.848
|27.460
|110,7
|18.521
|11.152
|66,1
|Mısır
|55.386
|2.102
|>1000
|19.848
|1.380
|>1000
|Arnavutluk
|53.253
|76.481
|-30,4
|30.290
|26.421
|14,6
|Suriye
|35.427
|50.216
|-29,5
|13.669
|14.628
|-6,6
|Cibuti
|29.286
|11.439
|156
|8.256
|1.499
|450,6
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2026