Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %22,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ekim ayında inşaat demiri ihracatı aylık %3,7 düşüş ve yıllık %61,1 artışla 351.115 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %3,6 düşüş ve yıllık %49,8 artışla 188,35 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %22,5 artışla 3,38 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,8 artışla 1,86 milyar $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5 artışla 534.095 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %38,4 artışla 272.520 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %5,1 artışla 188.377 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk on ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|534.095
|508.894
|5
|44.575
|53.157
|-16,1
|Romanya
|272.520
|196.914
|38,4
|3.013
|-
|>1000
|Arnavutluk
|188.377
|179.198
|5,1
|7.157
|16.128
|-55,6
|Suriye
|175.032
|107.381
|63
|20.669
|17.932
|15,3
|Kosova
|164.845
|78.490
|110
|11.757
|15.496
|-24,1
|Filistin
|160.939
|141.962
|13,4
|15.713
|24.661
|-36,3
|KKTC
|140.425
|128.746
|9,1
|14.033
|15.415
|-9
|İngiltere
|138.978
|66.263
|109,7
|4.897
|4.972
|-1,5
|Gürcistan
|120.988
|1.421
|>1000
|4.018
|-
|-
|ABD
|109.890
|73.595
|49,3
|44.235
|-