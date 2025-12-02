Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %22,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ekim ayında inşaat demiri ihracatı aylık %3,7 düşüş ve yıllık %61,1 artışla 351.115 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %3,6 düşüş ve yıllık %49,8 artışla 188,35 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %22,5 artışla 3,38 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,8 artışla 1,86 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5 artışla 534.095 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %38,4 artışla 272.520 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %5,1 artışla 188.377 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk on ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır: