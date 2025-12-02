 |  Giriş 
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %22,5 yükseldi

Salı, 02 Aralık 2025 10:44:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ekim ayında inşaat demiri ihracatı aylık %3,7 düşüş ve yıllık %61,1 artışla 351.115 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %3,6 düşüş ve yıllık %49,8 artışla 188,35 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %22,5 artışla 3,38 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,8 artışla 1,86 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5 artışla 534.095 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %38,4 artışla 272.520 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %5,1 artışla 188.377 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk on ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
Yemen  534.095  508.894 5  44.575  53.157 -16,1
Romanya  272.520  196.914 38,4  3.013  - >1000
Arnavutluk  188.377  179.198 5,1  7.157  16.128 -55,6
Suriye  175.032  107.381 63  20.669  17.932 15,3
Kosova  164.845  78.490 110  11.757  15.496 -24,1
Filistin  160.939  141.962 13,4  15.713  24.661 -36,3
KKTC  140.425  128.746 9,1  14.033  15.415 -9
İngiltere  138.978  66.263 109,7  4.897  4.972 -1,5
Gürcistan  120.988  1.421 >1000  4.018  -   -
ABD  109.890  73.595 49,3  44.235  -    

