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Worldsteel: Küresel ham çelik üretimi 2050 yılına kadar 2,2-2,4 milyar mt'a ulaşabilir

Çarşamba, 23 Eylül 2026 13:43:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) Genel Direktörü Edwin Basson'a göre küresel ham çelik üretiminin 2050 yılına kadar 2,2-2,4 milyar mt seviyesine ulaşması beklenirken, söz konusu artışın büyük ölçüde Hindistan ve Güneydoğu Asya'dan kaynaklanacağı öngörülüyor.

Basson, küresel çelik sektörünün jeopolitik değişimler, demografik gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve iklim değişikliği dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin etkisiyle büyük bir dönüşümden geçtiğini belirtti.

Bu koşullar altında küresel ham çelik üretiminin 2050 yılına kadar 2,2-2,4 milyar mt seviyesine ulaşması beklenirken, ilave üretim artışında Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın başlıca kaynaklar olması öngörülüyor. Worldsteel verilerine göre 2025 yılında küresel ham çelik üretimi yaklaşık 1,85 milyar mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu arada küresel çelik talebinin ılımlı bir artış kaydetmesi beklenirken, sektör karbonsuzlaştırmaya ilişkin önemli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edecek.

Farklı bölgeler farklı karbonsuzlaştırma yöntemlerine ihtiyaç duyacak

Basson, çelik sektörünün karbonsuzlaştırılması için halihazırda çeşitli teknolojik yöntemlerin mevcut olduğunu ancak bunların yatırım maliyetleri ve emisyon azaltma potansiyellerinin önemli ölçüde farklılık gösterdiğini belirtti.

Bu doğrultuda Basson, tüm piyasalar için uygun tek bir yöntemin bulunmadığını ve farklı bölgelerin düşük karbonlu dönüşümlerini kendi koşulları doğrultusunda gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Worldsteel Genel Direktörü ayrıca çelik sektörünün toplumsal gelişimi desteklemedeki temel rolüne dikkat çekerken, sektörün dönüşüm sürecinde karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için küresel çelik sektöründe daha güçlü iş birliği çağrısında bulundu.

Etiketler: Dünya Çelik Üretimi 
DemetKazdal
Demet Kazdal
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Demir çelik sektöründe 15 yıldır profesyonel içerik üreticiliği ve editörlük yapmaktayım. SteelOrbis bünyesinde İçerik Departmanı Müdürü olarak görev almaktayım. Başta Türkiye piyasası olmak üzere küresel pazar dinamiklerini yakından takip ederek sektörel haber ve raporlar hazırlıyorum.

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