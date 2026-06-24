Dünya DRI üretimi 2026’nın Mayıs ayında yıllık %17,5 düşüş kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85’ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Mayıs ayında toplam DRI üretimi Nisan ayına kıyasla %9,8 artış ancak geçen yılın aynı ayına kıyasla %17,5 düşüşle 9,75 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın ilk beş ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %8,7 düşüşle 47,12 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Mayıs ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,19 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 1,5 milyon mt DRI üretimiyle İran, 920.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 605.000 mt DRI üretimiyle Meksika takip etti.