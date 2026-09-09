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Küresel paslanmaz çelik üretimi 2026'nın ikinci çeyreğinde %7,6 arttı

Çarşamba, 09 Eylül 2026 14:18:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %9,3 artışla ve yıllık %7,6 yükselişle 17,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin'de %9,7 artarken ve Asya bölgesinde %8,7 yükseldi, ABD'de %4,1 arttı ve Avrupa'da %0,5 yükseldi. 2026 yılının ilk yarısında küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %5 artışla 32,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):

Bölge  
2025 - 2. çeyrek 2026 - 2. çeyrek Yıllık değişim (%) 2025 - ilk yarı 2026 - ilk yarı Yıllık değişim (%)
Asya

13.671

14.867

+8,7

26.689

28.307

+6,1
Çin

10.227

11.223

+9,7

19.664

21.068

+7,1
AB

1.491

1.499

+0,5

3.024

2.913

-3,7
ABD

559

582

+4,1

1.111

1.147

+3,2
Diğer (Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, İngiltere)

294

292

-1

581

597

+2,9
Toplam

16.015

17.239

+7,6

31.404

32.964

+5
Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)

Çap 3 - 300 mm
  304L- 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)

Kenar Uzunluğu 10 - 60 mm
  304L- 316L - 303
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Dikişli Boru

Dış Çap 10 - 508 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 6 mm
  304L - 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

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