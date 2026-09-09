Küresel paslanmaz çelik üretimi 2026'nın ikinci çeyreğinde %7,6 arttı

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %9,3 artışla ve yıllık %7,6 yükselişle 17,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin'de %9,7 artarken ve Asya bölgesinde %8,7 yükseldi, ABD'de %4,1 arttı ve Avrupa'da %0,5 yükseldi. 2026 yılının ilk yarısında küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %5 artışla 32,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):
|Bölge
|2025 - 2. çeyrek
|2026 - 2. çeyrek
|Yıllık değişim (%)
|2025 - ilk yarı
|2026 - ilk yarı
|Yıllık değişim (%)
|Asya
|
13.671
|
14.867
|
+8,7
|
26.689
|
28.307
|
+6,1
|Çin
|
10.227
|
11.223
|
+9,7
|
19.664
|
21.068
|
+7,1
|AB
|
1.491
|
1.499
|
+0,5
|
3.024
|
2.913
|
-3,7
|ABD
|
559
|
582
|
+4,1
|
1.111
|
1.147
|
+3,2
|Diğer (Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, İngiltere)
|
294
|
292
|
-1
|
581
|
597
|
+2,9
|Toplam
|
16.015
|
17.239
|
+7,6
|
31.404
|
32.964
|
+5