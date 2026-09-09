Küresel paslanmaz çelik üretimi 2026'nın ikinci çeyreğinde %7,6 arttı

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %9,3 artışla ve yıllık %7,6 yükselişle 17,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin'de %9,7 artarken ve Asya bölgesinde %8,7 yükseldi, ABD'de %4,1 arttı ve Avrupa'da %0,5 yükseldi. 2026 yılının ilk yarısında küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %5 artışla 32,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):