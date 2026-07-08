IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasında düşüş sürüyor, yakında dip seviye görülebilir

Küresel uzun mamul piyasası, artan belirsizliklerin piyasa koşullarını daha da zorlaştırmasıyla yeni bir gerileme dönemine girdi. Küresel uzun mamul üreticileri ve ihracatçılarını temsil eden IREPAS'ın yayımladığı son rapora göre İran ile ilgili jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi sektör açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. IREPAS, jeopolitik risklerin azalmaya devam etmesi halinde piyasanın mevcut döngüsündeki dip seviyeye yaklaşmış olabileceğini belirtti.

Zayıf alıcı güveni küresel inşaat demiri piyasasını baskılıyor

Uluslararası inşaat demiri piyasasında son bir ayda koşullar zayıflamaya devam etti. IREPAS, yüksek arz ve durağan talebin hem kâr marjlarını hem de fiyatları baskıladığını ifade etti. Bazı çelik üreticileri arz-talep dengesini yeniden sağlamak amacıyla kapasite kullanım oranlarını düşürmeye başlasa da IREPAS'a göre talepte toparlanmanın önündeki en büyük engel alıcı güveninin belirgin şekilde zayıf olması.

Bunun yanı sıra İran ve Rusya çıkışlı kütük arzının artmasının inşaat demiri fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği belirtilirken, yaz döneminde yükselen elektrik maliyetlerinin de üreticilerin üzerindeki mali yükü artırdığı ifade edildi.

Avrupa'da fiyatlar geriliyor, Çin'in ihracatı artmaya devam ediyor

IREPAS, Avrupa Birliği'nde enflasyonist baskılar ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ekonomik toparlanmanın hâlâ sınırlı kaldığını belirtti. Rapora göre, ithalat kotalarında görülen %50'lik indirime rağmen Avrupalı üreticiler son dönemde gerçekleştirdikleri fiyat artışlarını koruyamadı ve zayıf talep nedeniyle yerel fiyatlar yeniden geriledi. Öte yandan Çin'de çelik üretimindeki kademeli düşüşlerin kısa vadeli piyasa dengelerini değiştirmeye yetmediği belirtilirken, Çin'in ihracat hacimlerinin artmaya devam ettiği vurgulandı.

ABD'de uzun mamul piyasasını veri merkezi yatırımları destekliyor

ABD yerel uzun mamul piyasasında kapasite kullanım oranı yaklaşık %81 seviyesinde yatay seyrederken, yerel üreticiler fiyatlarını 10$/nt artırmaya çalışıyor. IREPAS, ABD uzun mamul sektörünün mevcut durumda büyük ölçüde veri merkezi yatırımları sayesinde ayakta kaldığını belirtti. Ancak raporda, bu büyük ölçekli projelerin önemli bir bölümünün henüz tam finansman sağlayamadığı veya gerekli inşaat izinlerini almadığına dikkat çekildi.

Daralan pazarlar görünümü daha da belirsiz hale getiriyor

IREPAS, küresel çelik ticaretindeki rekabetin son derece yoğunlaştığını ve uluslararası ihracatçılar için gerçekten açık kalan pazar sayısının oldukça azaldığını vurguladı. Raporda, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik olası ihtiyaçların çelik talebini artırabileceğine dair ilk işaretlerin görüldüğü, Orta Doğu'da kalıcı istikrar sağlanmasının ise Körfez pazarlarına olumlu yansıyacağı ifade edildi. Ancak jeopolitik gerilimlerin yeniden gündeme gelmesinin, piyasada daha önce oluşmaya başlayan temkinli iyimserliği kısa sürede gölgelediği belirtildi.

IREPAS, genel değerlendirmesinde küresel uzun mamul piyasasının halen istikrarsız bir görünüm sergilediğini ve kısa vadeli piyasa görünümünün yüksek belirsizlik taşımaya devam ettiğini kaydetti.