BIR: Türkiye’deki talebin zayıflamasıyla küresel hurda piyasası dalgalı seyrini sürdürüyor

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) Demirli Metaller Bölümü tarafından yayımlanan son rapora göre küresel hurda piyasası 2026 yılında dalgalı seyrini sürdürdü. Dünyanın en büyük hurda ithalat pazarı olan Türkiye, Mart’ta gerçekleştirdiği yüksek tonajlı bağlantıların ardından sonraki aylarda alımlarını önemli ölçüde azalttı ve bu durum fiyatlarda aşağı yönlü düzeltmeye yol açtı. Talep, Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye’de çelik tüketiminin beklenenden yavaş toparlanması, inşaat demiri fiyatlarının gerilemesi ve çelik üreticilerinin yüksek stokları nedeniyle zayıf kaldı.

Türkiye’nin talebindeki zayıflık Avrupa’nın hurda ihracatını baskıladı

Raporda Türkiye’deki zayıf talebin Avrupalı ihracatçıları da olumsuz etkilediği belirtildi. İskandinavya’da HMS 80/20 kalite hurda fiyatlarının, Türkiye’den gelen talebin azalması nedeniyle Haziran ayında yaklaşık %7 gerilediği ifade edildi. İhracatçıların ise giderek Fas ve İspanya gibi alternatif pazarlara yönelmeye başladığı aktarıldı.

Almanya’da çelik üreticilerinden gelen talep genel olarak istikrarlı kalırken, yeni hurda ve talaş hurda arzının düşük kalmaya devam ettiği dile getirildi. Demir yolu taşımacılığındaki aksaklıklar, kamyon yetersizliği, kanal kilitlerindeki bakım çalışmaları ve düşük su seviyelerinin teslimatları olumsuz etkilediği paylaşıldı. İngiltere’de ise ihracat fiyatlarının düşmesine rağmen özellikle shredder feed hurda için rekabetin güçlü seyrettiği vurgulandı.

ABD piyasası istikrarlı, Asyalı alıcılar temkinli

ABD’de fiyatların yükselmesine rağmen birincil çelik ürünlerine yönelik talebin iyi seyretmeye devam ettiği aktarıldı. Yaz aylarında hurda arzının genellikle zayıflaması nedeniyle fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

Asya’ya bakıldığında Çin’in nihai mamul ihracatının Ocak-Mayıs döneminde yıllık %8,1 düşüşle 44,55 milyon mt seviyesine gerilemesinin iç piyasa üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı. Bangladeş’in, nihai mamul talebindeki zayıflık, yüksek kapasitesi fazlası, artan maliyetler ve üreticilerin marjlarındaki daralma nedeniyle hurda ithalatına temkinli yaklaşmayı sürdürdüğü dile getirildi. Hindistan’da çelik üreticileri, zayıf talep ve daralan marjlar nedeniyle ithal hurda yerine demir cevherini tercih etmeye devam ederken, Japonya’da ise iç piyasanın güçlü seyrine rağmen yüksek fiyatlar nedeniyle alıcıların temkinli kaldığı vurgulandı.

Güney Afrikalı geri dönüşüm şirketleri ihracat politikasını eleştirdi

Raporda Güney Afrika’daki gelişmelere de yer verildi. Güney Afrika Geri Dönüşüm Birliği ve Metal Geri Dönüştürücüleri Birliği, parlamentoya sundukları resmi görüşte ülkenin fiyat öncelik sistemi uygulamasının fiilen hurda ihracat yasağı işlevi gördüğünü savundu.

Birlikler, başlangıçta hurdanın yurt içinde katma değerli üretimde kullanılmasını amaçlayan politikanın, bunun yerine yarı mamul ihracatını teşvik ettiğine ve ithal kütüğün pazara girmeye devam etmesine yol açtığına dikkat çekti.

Çin’in hurda tüketimi ilk çeyrekte geriledi

BIR’in Rakamlarla Dünya Çelik Geri Dönüşümü raporunun güncellenmiş verilerine göre Çin’in hurda tüketimi 2026 yılının ilk çeyreğinde ham çelik üretiminin aynı dönemde yalnızca %4,6 düşmesine rağmen yıllık %12,1 geriledi.

İlk çeyrekte hurda ithalatı yıllık %0,6 artışla 4,75 milyon mt’a çıkan Türkiye dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olmaya devam ederken, Hindistan’ın hurda ithalatı yıllık %46 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesine indi.

AB ise hurda ihracatında lider konumunu korurken, Ocak-Mart döneminde ihracat yıllık %11,3 azalarak 4,09 milyon mt olarak gerçekleşti.