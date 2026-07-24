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Dünya DRI üretimi 2026'nın Haziran ayında yıllık %7,6 azaldı

Cuma, 24 Temmuz 2026 11:07:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin yaklaşık %85'ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Haziran ayında toplam DRI üretimi Mayıs ayına kıyasla %4,4 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %7,6 düşüşle 10,01 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın ilk altı ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,0 düşüşle 61,82 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Haziran ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,98 milyon mt ile Hindistan oldu. Hindistan'ı 2,5 milyon mt DRI üretimiyle İran, 630.000 mt ile Rusya ve 565.000 mt ile Meksika takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Haziran 2026

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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