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Dünya DRI üretimi 2026'nın Temmuz ayında yıllık %10,1 düşüş kaydetti

Salı, 25 Ağustos 2026 11:42:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85'ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Temmuz ayında toplam DRI üretimi Haziran ayına kıyasla %0,6 artış ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %10,1 düşüşle 9,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın ilk yedi ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %2,6 düşüşle 71,49 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Temmuz ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 5,02 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan'ı, 2,5 milyon mt DRI üretimiyle İran, 623.000 mt DRI üretimiyle Mısır ve 600.000 mt DRI üretimiyle Rusya takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Temmuz 2026

Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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