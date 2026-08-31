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IEEFA: Doğrudan demir elektrolizi yeşil demir üretiminde niş bir rol oynayabilir

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 15:08:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan yeni bildiriye göre doğrudan demir elektrolizi, özellikle yenilenebilir elektrik kaynaklarının bol ve düşük tenörlü demir cevheri kaynaklarının bulunduğu bölgelerde olmak üzere daha küçük ölçekli yeşil demir üretiminde niş bir rol edinebilir.

Söz konusu teknoloji, düşük tenörlü cevherleri sınırlı ilave işlemle veya herhangi bir ilave işleme gerek kalmadan kullanabilmesi ve daha az destekleyici altyapıya ihtiyaç duyması sayesinde diğer düşük karbonlu demir üretim yöntemlerine kıyasla avantajlar sunabilir. Bununla birlikte IEEFA, ölçeklenebilirliğin ve uygun maliyetli temiz elektriğe erişimin temel zorluklar olmaya devam ettiğini belirtti.

Doğrudan elektroliz %35 tenör içeren cevherleri kullanabilir

IEEFA, düşük sıcaklıklı elektrokazanım, erimiş tuz elektrolizi ve erimiş oksit elektrolizi olmak üzere üç temel yöntem belirledi. Temiz elektrikle çalıştırıldığında bu prosesler sıfıra yakın emisyonla demir üretme potansiyeline sahip.

Bazı elektrokimyasal proseslerde %35'e kadar düşük Fe içeriğine sahip manyetit kullanılabilirken, indirgeyici olarak kömür, doğal gaz veya hidrojen kullanımına duyulan ihtiyaç ortadan kaldırılabilir. Bu prosesler ayrıca kok üretimi, sinterleme ve peletleme gibi geleneksel aşamalara olan ihtiyacı da ortadan kaldırabilir.

IEEFA'ya göre bu özellikler doğrudan elektrolizi, yenilenebilir enerji kaynaklarının bol olduğu bölgelerdeki daha küçük ölçekli yeşil demir projeleri için uygun hale getirebilir.

Ticari ölçeklenebilirlik zorluk olmaya devam ediyor

Potansiyeline rağmen IEEFA, ticari ölçekli üretimin henüz gösterilemediğini ve mevcut üretimin en iyi ihtimalle günlük birkaç tonla sınırlı olduğunu belirtti. Elektrik aynı zamanda ana maliyet unsuru olmaya devam ederken, bol ve düşük maliyetli temiz elektriğe erişim kritik önem taşıyor.

Elektrokimyasal demir üretim teknolojileri geliştiren şirketler arasında Boston Metal, Electra ve Volteron yer alırken, Fortescue ve Element Zero da kendi yöntemlerini geliştiriyor.

IEEFA, doğrudan demir elektrolizinin henüz erken bir aşamada olmasına rağmen düşük tenörlü cevherleri kullanabilmesi ve yenilenebilir elektrik arzına esnek şekilde uyum sağlama potansiyelinin, söz konusu teknolojiye gelecekte yeşil demir üretiminde bir rol kazandırabileceği sonucuna vardı.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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