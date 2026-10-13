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Worldsteel Hadeed CEO'su Almubarak'ı başkan seçti, beş yeni üyeyi birliğe kabul etti

Salı, 13 Ekim 2026 16:51:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 13 Ekim'de 2026/2027 dönemi yönetim kurulunun yeni üyelerini açıkladı.

Birlik, Hadeed CEO'su Abdulqader Almubarak'ı yeni yönetim kurulu başkanı seçerken, önceki dönem başkanlık yapmış olan Çolakoğlu Metalurji CEO'su Uğur Dalbeler başkan yardımcılığına getirildi. Nippon Steel Başkanı ve Operasyon Direktörü Tadashi Imai diğer başkan yardımcılığına seçilirken, EMSTEEL Grup CEO'su Saeed Al Remeithi Denetim Komitesi Başkanı oldu.

Asya ve Orta Doğu'dan yeni üyeler katıldı

Bangladeş merkezli Anwar Ispat ve Çin merkezli Hunan Iron and Steel Group asil üye olarak birliğe katılırken, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Metaluck Global Resources ve Steel Producers Committee ile Özbekistan Metalurji Birliği bağlı üyeliğe kabul edildi.

Etiketler: Dünya Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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