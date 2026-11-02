IREPAS: Artan maliyetler ve durgun talep nedeniyle küresel uzun mamul piyasası zayıfladı

IREPAS'ın son raporuna göre küresel uzun çelik mamul piyasası hafifçe kötüleşirken, talep son birkaç aydır istikrarlı ancak zayıf seyrini koruyor. Hurda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle inşaat demiri fiyatları değişkenlik gösterirken, yükselen hurda maliyetleri Uzak Doğu çıkışlı kütüklere yönelik talebi destekledi. Yapay zeka veri merkezleri ve artan elektrik ihtiyacıyla bağlantılı altyapı yatırımları, çelik talebine bir miktar destek sağlayabilir.

Çin'deki arz fazlası önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor

Üretim kapasitesi fazlası başlıca sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Çin hükümeti arzı kontrol etmeye istekli görünse de etkili önlemlerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Şu ana kadar Çin'in çelik talebinde kayda değer bir toparlanma veya ihracatında yavaşlama işareti görülmedi.

IREPAS belirsizliğin piyasa oyuncuları açısından başlıca risk olmaya devam ettiğini, Batı ekonomilerindeki yüksek faiz oranlarının ise talep beklentileri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Avrupalı üreticiler hızla yükselen enerji maliyetleriyle mücadele ediyor

IREPAS, Avrupalı çelik üreticilerinin zayıf talep, yoğun rekabet ve hızla artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini ifade etti. Azaltılan ithalat kotaları ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması şu ana kadar fiyatlara sınırlı destek sağladı.

AB'de doğal gaz fiyatları son üç ayda yaklaşık %150 artarken, Hollanda TTF vadeli doğal gaz fiyatları 100€/MWh seviyesini aştı. Ağustos ayından bu yana yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatları, doğrudan çelik üretim ve haddeleme maliyetlerine 110€/mt'dan fazla ek yük getirdi.

Bunun sonucunda üreticiler fiyatlarını artırma, daha düşük kâr marjlarını kabul etme veya üretimlerini azaltma yönünde artan baskıyla karşı karşıya kalıyor. Raporda son fiyat artışlarının ağırlıklı olarak talepteki güçlenmeden ziyade yükselen maliyetlerden kaynaklandığı belirtildi. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması halinde, özellikle üretimin azaltılması durumunda, 2027 yılının ilk çeyreğinde ilave fiyat artışları bekleniyor.

ABD'de talep istikrarlı seyrederken, Asya piyasaları direnç gösteriyor

ABD'de çelik talebi görece istikrarlı kalırken, yüksek ithalat vergileri ve ticaret kısıtlamaları uluslararası tedarikçilerin fırsatlarını sınırlandırıyor. Büyüme, yapay zeka veri merkezleri, enerji ve belirli altyapı projelerinde yoğunlaşırken, konut ve ticari yapı inşaatları zayıf kalmaya devam ediyor.

IREPAS Kuzey Amerika'da kapasite kullanım oranının yaklaşık %80 seviyesinde kaldığını ancak artan iç rekabetin önümüzdeki iki ila üç yıl içinde arz fazlasına ilişkin endişeler yaratabileceğini belirtti.

Öte yandan Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgeleri görece güçlü piyasalar olmaya devam ederken, Güneydoğu Asya'da 2027 yılı boyunca kademeli bir iyileşme bekleniyor. Artan elektrik maliyetleri ve altyapı kısıtları, elektrik ark ocağı bazlı üreticilerin üretim maliyetlerini de yükseltiyor. Bu durum, entegre tesislere avantaj sağlayabilir.

Hurda arzı daralırken, piyasa görünümü zorlu olmaya devam ediyor

Özellikle Asya'daki kapasite fazlası ve ticaret engelleri, ihracatçıları erişilebilir durumdaki daha az sayıda pazar için rekabet etmeye zorlarken, küresel rekabet yoğunluğunu koruyor.

IREPAS raporuna göre önümüzdeki çeyrekte talebin istikrarlı ancak yetersiz kalması bekleniyor. Bununla birlikte, yükselen enerji maliyetleri ve daralan hurda arzı, çelik fiyatlarını yukarı çekebilir. ABD ve Avrupa'da artan yerel hurda tüketiminin ihracata ayrılabilecek miktarları azaltarak uluslararası hurda fiyatlarındaki yükselişi desteklemesi bekleniyor.