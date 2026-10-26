Dünya DRI üretimi 2026'nın Eylül ayında yıllık %15,7 düşüş kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %85'ini oluşturan 12 ülkede bu yılın Eylül ayında toplam DRI üretimi Ağustos ayına kıyasla %5,1 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %15,7 düşüşle 9,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın ilk dokuz ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %4,7 düşüşle 91,15 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Eylül ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,81 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan'ı 2,42 milyon mt DRI üretimiyle İran, 545.572 mt DRI üretimiyle Mısır, 510.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 490.000 mt DRI üretimiyle Meksika takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Eylül 2026