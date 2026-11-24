Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 18-19 Kasım tarihlerinde Paris'te düzenlenen 100. Çelik Komitesi toplantısında artan küresel çelik kapasite fazlası, piyasa işleyişini bozan sübvansiyonlar ve ticaret önlemlerinin etkisiz kılınmasıyla mücadele etmek için daha yakın uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Küresel çelik üretim kapasitesi 2,53 milyar mt ile rekor seviyeye ulaştı

OECD Çelik Komitesi Başkanı Sheryl Groeneweg'e göre 2026 yılının ilk yarısında küresel çelik talebi yıllık %1,6 düşüş kaydederken, çelik üretim kapasitesi yıllık 88 milyon mt artarak 2,533 milyar mt seviyesine ulaştı. Söz konusu artış, 2013 yılından bu yana kaydedilen en büyük artış oldu. OECD üyesi olmayan ekonomiler, net kapasite artışının %90'ından fazlasını oluşturdu.

Çin, cansız yerel talebe rağmen kapasitesini artırmaya devam ederken, Hindistan'ın üretim kapasitesi artan yerel talebi giderek daha fazla aşmaya başladı. Küresel kapasite fazlasının yıl sonuna kadar 700 milyon mt'u aşabileceği belirtilirken, 2027-2029 döneminde toplam 89 milyon mt'luk potansiyel ilave kapasite yatırımı planlanıyor veya halihazırda devam ediyor.

Çin, küresel çelik ihracatının yaklaşık %40'ını gerçekleştiriyor

Çin'in küresel çelik ihracatındaki payı, 2019 yılındaki %19 seviyesine kıyasla 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde yaklaşık %40'a ulaştı. Komite, ticaret akışlarının başka pazarlara yönlendirilmesinin ve ticaret önlemlerinin etkisiz kılınmasının devam etmesinin yanı sıra araç ve makine gibi yoğun çelik kullanılan nihai ürünlerin ithalatındaki artışa dikkat çekti.

OECD'nin araştırmasında, 2015-2026 döneminde Çin'in eyalet düzeyindeki 25 idari bölgesinde Güneydoğu Asya'daki kapasite fazlasına katkıda bulunan, yurt dışında çelik üretim kapasitesine yönelik 42 iş birliği programı ve girişimi tespit edildi.

Öte yandan üyeler, Küresel Çelik Kapasite Fazlası Forumu'nun Milwaukee Çerçevesi'ni memnuniyetle karşılarken, ticaret politikası savunma önlemlerinin daha hızlı uygulanmasını, sübvansiyonların daha etkin takip edilmesini ve uluslararası iş birliğinin genişletilmesini savundu.

Önerilen 2027-2030 çalışma programı, şüpheli ticaret akışlarına yönelik bir erken uyarı aracının geliştirilmesini, ticaret politikası savunma önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini ve sübvansiyon analizlerinin çelik değer zincirinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini içeriyor.