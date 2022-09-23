Wood Mackenzie: Karbonsuz çelik üretimi için 1,4 trilyon $ yatırım gerekiyor

Cuma, 23 Eylül 2022 11:26:22 (GMT+3) | İstanbul

İskoçya merkezli enerji araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie yayımladığı raporda, Paris İklim Anlaşması’na paralel olarak 2050 yılına kadar çelik ve demir cevheri sektörünün karbondan arındırılması için değer zincirinin her aşamasında 1,4 trilyon $’lık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Rapora göre, demir-çelik üretimi yıllık toplam 3,4 milyar mt karbon emisyonuna neden oluyor, bu da küresel karbon emisyonunun %7’sine karşılık geliyor. Mevcut çelik üretim altyapısından kaynaklanan karbonu azaltmak amacıyla yeni hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisleri ve elektrik ark ocakları kurmak için 800-900 milyar $ gerekiyor.

Wood Mackenzie’nin Araştırma Direktörü Malan Wu, “Madencilik şirketlerinin yeşil çelik üretiminde kullanılmak üzere yeni yüksek kaliteli madenlere ve yeşil pelet kapasitelerine yatırım yapması gerekecek. Bu da mevcut 750 milyon mt’luk yüksek kaliteli pelet arzının 250-300 milyar $ yatırımla beş katına çıkarılmasını gerektiriyor,” dedi.

Rapora göre sektörün 2050 yılında emisyon hedefine ulaşması için 470 milyon mt karbonu yakalaması ve depolaması gerekeceğinden, karbon yakalama, kullanım ve depolama gibi önlemlere 200-250 milyar $’ık yatırım yapılması lazım.

Karbonsuz çelik üretimi hedefine ulaşmak için, doğrudan indirgenmiş demir gibi yenilenebilir enerjiyle çalışan yeni teknolojilerin ticarileştirilmesiyle çelik üretiminin dörtte üçünde düşük karbonlu teknolojilerin kullanılması gerekecek. AB, ABD, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş ekonomilerin, gelişmekte olan ekonomilere kıyasla %50 daha fazla yatırım yapması nedeniyle karbon azaltma stratejileri küresel açıdan büyük değişkenlik gösterecek.